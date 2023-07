AZRA U ZATVORU SA LIKVIDATORIMA ESKOBARA: Uhapšeno 5 osoba, svako je imao ulogu, evo i koju

Za ovo teško ubistvo na pumpi u Rušnju uhapšeno je njih petoro, naručilac ove mafijaške likvidacije je i dalje "NN osoba".

Azra Šabanović, devojka koja je osumnjičena za pomaganje u likvidaciji Ranka Radoševića Eskobara, a kojoj se na teret stavlja krivično delo - teško ubistvo, izručena je iz Bosne i Hercegovine Srbiji, a juče joj je Viši sud u Beogradu odredio pritvor. Marko Pjanović, takođe jedan od osumnjičenih saučesnika za ubistvo Ranka Radoševića Eskobara na pumpi u Rušnju izručen je prošle nedelje.

Za ovo teško ubistvo na pumpi u Rušnju uhapšeno je njih petoro, naručilac ove mafijaške likvidacije je i dalje - "NN osoba".

Stefanu Z. i Luki V. na teret se stavlja da su 9. marta 2023. godine oko 11:05 sati ubili Ranka Radoševića, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u 11:32 časova i pri tome doveli u opasnost život tri gosta u kafiću na pumpi u Rušnju.

Noseći hirurške maske preko lica, obojica su, kako se sumnja, kada su ugledali oštećenog na parkingu benzinske stanice, izvadili pištolje i ispalili su više projektila u njega dok je stajao ispred ulaza u kafić. Eskobar je pobegao u kafić, a za njim je ušao osumnjičeni Stefan Z. i ispalio mu nekoliko projektila u leđa, usled čega je oštećeni pao na pod. Stefan Z. mu je potom prišao i iz neposredne blizine mu ispalio još jedan projektil u glavu.

Takon toga su obojica osumnjičenih pobegli sa lica mesta automobilom marle “Golf 4”, koje su u naselju “Petlovo brdo” zapalili, a potom se odvezli u ranije iznajmljeni stan na Novom Beogradu. Sumnja se da su drugo dvoje osumnjičenih Stefanu L. i Luki V. stvorili uslove za izvršenje krivičnog dela.

Navijač Zvezde Marko Pjanović bio vozač

Pjanović je u BiH bio u ekstradicionom pritvoru koji inače ne može da traje duže od 6 meseci,računajući od dana hapšenja, odnosno 15. marta, do 15. septembra ove godine.

Pjanović je navodno vođa Partizanovih navijača iz Brčkog, a uhapšen je u Bijeljini na osnovu poternice Interpola Beograd, ranije se izjasnio da ne želi biti izručen Srbiji.

Podsetimo, sumnja se da je Marko Pjanović vozio pucače Luku V. (26) i Stefana Z. (28).

Nezvanično, on je sa drugaricom Azrom Š. (22) otišao u Kraljevo gde su ukrali "golf 4". Nakon toga bio je lični vozač Stefanu i Luki.

- Došli smo do saznanja da su danima obilazili pumpu u Rušnju. Vozili se kroz grad i tražili najbližu rutu za bekstvo. Tako su i došli do stana na Novom Beogradu. Do tog dela grada brzo se stiže, iz njega izlazi i daje im mogućnost da budu bliže aerodomu- kaže naš sagovornik i dodaje da je Marko odvezao na mesto likvidacije, ali ih i odbacio do "štek" stana na Novom Beogradu.

Pjanović je u nekoliko navrata pričao sa Radoševićem. Dogovarali su kupovinu automobila i tako bili sigurni da će u četvrtak doći na pumpu u Rušnju.

Ona se tereti da je u Kraljevu ukrala "golf 4" kojim su se dovezli Luka V. (35) i Stefan Z. (28) na pumpu u Rušnju gde su sa sedam hitaca usmrtili Eskobara. Tačnije, ona je sa uhapšenim Markom Pjanovićem iz Bjeljine, poznatim kao vođa navijačke gupe "Grobari" u Brčkom, a koji je navodno prevozio ubice, bila u Beogradu u vreme zločina i pomagala im.

Azra je uhapšena 5 dana posle ubistva Radoševića.

Maloletnica koja je uhapšena zbog pomaganja prilikom likvidacije Ranka Radošević (54) u Rušnju, imala je ulogu da sa dečkom nagovori žrtvu da dođe u kafić.

Nezvanično, ona je tvrdila da prodaje automobil i da ako želi da ga proba ona će ga dovesti na pumpu. Policija je presrela 13 poruka koju su razmenili. Ne znajući šta mu se sprema Radošević je u četvrtak došao.

Maloletnici se na teret stavljaju dva krivična dela – teško ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja , držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.