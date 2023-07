TUGA! BOLNE reči majke UBIJENOG Dalibora u MASAKRU kod Mladenovca: 'Znam da tražiću ga do kraja života, srešćemo se opet jednog divnog dana'

Majka Dalibora Todorovića (25) iz sela Dubona koji je ubijen u krvavom pohodu kod Mladenovca kada je stradalo njih 9, a za šta je osumnjičen Uroš B. (21) , u znak sećanja na svog sina podelila je svoju tugu uz njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

"Zašto ne dolaziš? Gde su drage ruke da zagrle majku. Gde su mile oči što gledaju blago, na kom su putu i na kom kilometru... Pa da krenem tamo da mi bude drago. Da mi bude drago kad ugledam sina, moje sunce milo, da mi se nasmeši, da mi kaže "ćao", kad otvorim vrata da me njegov osmeh zauvek uteši. Oprostila bi mu sve istog trena što ga dugo nema, što mi se ne javlja. Što me svuda prati samo draga sjena i što svoju majku tako zaboravlja. Znam da tražiću ga do kraja života, srešćemo se opet jednog divnog dana. Otvoriće meni moj anđeo vrata i tek tada ću biti srećna nasmejana", napisala je ona.

Inače, Uroša Blažića (21) osumnjičen je za masakr u Mladenovcu, on se tereti da je iz puške i pištolja ubio osam, a ranio 14 osoba. Deveta žrtva je kasnije preminula.

Krvavi pir započeo je u Malom Orašju, a zatim u Duboni.

Nakon zločina ukrao je automobil kojim je pobegao do Malog Požarevca, zatim uz pretnju bombi oteo taksistu i devojku koja je bila mušterija i otišao do sela Vinjište kod Kragujevca.

Blažić je u prvih mah ubio osam, a ranio 14 osoba. Njegova najmlađa žrtva je 15-godišnji dečak. Deveta žrtva Petar Mitrović podlegao je povredama nakon 50 dana borbe u beogradskoj bolnici.

Uroš Blažič 4. maja, nešto pre 23 sata, dolazi u selo Dubona kod Mladenovca. Izlazi iz automobila kako bi kupio cigarete, a potom prilazi mladićima i devojkama koji sede i druže se u školskom dvorištu. Navodno se pokreće priča oko dečaka K. K., koji je u školi na Vračaru ubio osam učenika i čuvara, a ranio šestoro dece i nastavnicu istorije. Uroš ga brani i opravdava dečaka, a kada nailazi na negativne reakcije okupljenih, seda u auto i odlazi. Niko ne očekuje da će da se vrati naoružan.

On je odlazi u vikendicu u Varovnici u kojoj živi od kada je, navodno zbog porodičnih razmirica, otišao iz porodične kuće u Donjoj Duboni. Odatle uzima oružje i, naoružan automatskom puškom, pištoljem i ručnom bombom, iz nepoznatog razloga kreće u selo Malo Orašje kod Smedereva. Tamo iz automatske puške puca na grupu mladih koja se kod spomenika okupila kako bi, zbog predstojećih dana žalosti, ranije proslavila Đurđevdan. Ubija pet, a ranjava šest osoba.

Iz Malog Orašja opet kreće ka Duboni, gde ponovo otvara vatru, ne samo na one koji su se nalazili tu i tokom njegovog prethodnog dolaska, već i na one koji su su došli u međuvremenu. U Duboni ubija tri osobe, među kojima je 21-godišnji policajac i njegova rođena sestra, a ranjava osmoro.

Nakon masakra u školskom dvorištu u Duboni, Blažić beži svojim "mercedsom", a u jednom momentu silazi na zemljani put, napušta vozilo i nastavlja peške. Tokom hoda odbacuje i automatsku pušku u kojoj se zaglavio metak, kao i svoj mobilni telefon.

Izbija u blizini kuće Jovana Markovića u selu Šepšin. Ulazi u njegovo dvorište, krade njegov automobil "reno ispejs" i iz dvorišta skreće desno. Dok je vlasnik automobila shvata da je zvuk koji je čuo bio njegovo vozilo, Uroš već nestaje bez traga. Izlazi na put za Mali Požarevac, gde ukradeno vozilo ostavlja u blizini spomenika palim borcima, a potom se penje na auto-put u blizini rampe i, najverovatnije provlači kroz rupu u ogradi.

Zaustavlja taksistu koji vozi ženu iz Smedereva do Uba. Seda u automobil i pod pretnjom bombom, tera taksistu da odveze ženu u Ub, a potom da njega odveze u selo Vinjište kod Kragujevca. Dok policija uveliko blokira puteve, Uroš uspeva da prođe neopaženo i stigne u kuću svoje rodbine gde je, nakon više od osam sati potrage, i uhapšen.

Blažić je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog dela, odnosno da je na tri lokacije automatskom puškom pucao na više osoba koje su se nalazile u grupi.

Kako je naveo, to je uradio "da bi zaplašio stanovništvo" tih naseljenih mesta.

Vozilo je bilo sakriveno na oko kilometar od glavnog puta, a u njemu su pronađena tri prazna okvira za automatsku pušku, nekoliko ručno pravljenih bombi, velika količina municije i pištolji. Automobil je odmah poslat na veštačenje.

Otac osumnjičenog za masovno ubistvo u Malom Orašju i Duboni Radiša B. uhapšen je istog dana, a u njegovoj kući u Donjoj Duboni pronađen je arsenal oružja. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Otac osumnjičenog, inače vojno lice, nije se opirao hapšenju, a policija je pretresla kuću i pronašla i oduzela dve vojne dozvole za pušku karabin sa optikom i za revolver, pištolj sa dva okvira, dve optike za lovačku pušku, revolver, nekoliko stotina komada municije različitog kalibra, barutno punjenje za municiju, kao i jednu ručno pravljena naprava sa mogućnošću okidanja i nekoliko optičkih nišana i drugih različitih delova za vatreno oružje.

Oružje je pronađeno sakriveno iza alata na policama u garaži, a Radiša B. je pištolj, koji je bio u futroli, i dva okvira stavio u malu "Adidas" torbu i smestio iza kutije sa alatom.

Radiša Blažić je municiju i delove oružja krio na vište mesta u garaži - po različitim kartonskim i plastičnim kutijama. Njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati, a potom mu je određen pritvor do 30 dana.

Policija je 25. maja uhapsila ujaka Uroša Blažića G. G. (49) zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, potvrđeno je u policiji.

On je negirao izvršenje krivičnih dela, a dan kasnije određen mu je pritvor do 30 dana.

Na informativni razgovor privedena je i majka, snaja, kao i brat Uroša B, nakon čega su pušteni.