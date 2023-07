MUŠKARAC IZ SRBIJE UHAPŠEN NA ZAKINTOSU - Pojavio se snimak brutalne tuče gosta i obezbeđenja, OVO su detalji (VIDEO)

Muškarac poreklom iz Srbije uhapšen je zbog učešća u brutalnoj tuči na popularnom grčkom letovalištu Zakintosu. Kako su objavili tamošnji mediji, incident se dogodio u jednom noćnom klubu u Laganasu na Zakintosu.

Naime, poslednjih nekoliko sati društvenim mrežama kruži šokantan video koji prikazuje britanskog turistu kojeg brutalno udaraju četiri pripadnika obezbeđenja u noćnom klubu.

Na snimku se vidi kako tri izbacivača drže Britanca, dok ga četvrti udara po telu.

Muškarac sve vreme pokušava da se otrgne, na kraju je i uspeo pa su ga prijatelji izveli iz lokala, dok su ih izbacivači pratili.

Incident se dogodio prošlog petka, a kako prenosi ERT, mladić britanskog porekla identifikovao je samo jednog od muškaraca koji su ga pretukli, za kojeg se navodi da je srpskog porekla.

