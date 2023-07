DEČAK-UBICA IZ 'RIBNIKARA' HOĆE DA NAPIŠE KNJIGU I OPIŠE ZLOČIN? Šok tvrdnje, navodno poslao poruku roditeljima: ZGRNUĆU MILIONE

Dečak (13) koji je 3.maja ubio devet učenika i radnika obezbeđenja "OŠ Vladislav Ribnikar" i koji je posle zločina zatvoren u bolnici, kako Republika saznaje, izrazio je želju da napiše svoju autobiografiju i opiše svoj zločin.

Dečak je od 3. maja zatvoren u Klinici u Beogradu gde je pod stalnim nadzorom lekara koji ga veštače, ali i policajaca koji su tu da se pobrinu da on ne pokuša da pobegne, samopovredi se ili da ga neko na napadne.

Tokom boravka on najviše slobodnog vremena provodi čitajući knjige koje mu je dostavila njegova majka, zbog čega je i dobio ideju o pisanju.

Kako sagovornik portala Republika saznaje, dečak je postao opsednut pisanjem knjige.

- Knjiga koju ću napisati opisaće sve što se izdešavalo u mom životu! Kažu da sam car, a ova knjiga će sve te ljude zanimati, a zaradiću milione jer me ljudi vole! Zašto ne bi znali sve? Napisaću je tako dobro da će svima biti interesantna - navodno ponavlja dečak.

Izvor portala kaže da je dečak uveren da mora da napiše svoju autobiografiju i opiše sve što je prethodilo zločinu kao i sam masakr na Vračaru.

- Neprekidno priča da će napisati knjigu koja će se odnositi na njegov život od ranog detinjstva, pa do današnjeg dana. Ponavlja kako će to biti obimno delo. I da će detaljno navesti razloge koje su ga naveli da počini ono što je uradio u svojoj školi kao i kako je to planirao i izveo - objašnjava izvor portala Republika.

Ponašanje dečaka od početka šokira lekare koji ga veštače, jer njegovo ponašanje i način komunikacije sa njima nije uobičajen za tinejdžera, a i njegove izjave i pitanja, kao i poruke koje je pokušavao da prosledi roditeljima u najmanju ruku su čudni.

Podsetimo njegov otac je u pritvoru jer je dečak zločin izvršio njegovim pištoljem, a tužilaštvo vodi istragu i da li su otac i majka zapuštali i zlostavljali svog sina.

Odlukom suda njima je izrečena i mera zabrane raspolaganja imovinom, koja je kako je utvrđeno znatna i procenjuje se na više od milion evra, a pre samo dva dana ocu dečaka su zamrznuta i sva novčana sredstva na računima i sav novac kojim raspolaže prenesena su u depozit javnog izvršitelja gde će se čuvati do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka.

