ISPOVEST TURISTE KOJI JE PRETUČEN NA ZAKINTOSU - Obezbeđenje ga dohvatilo, a onda je usledilo PESNIČENJE (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Britanski turista, kojeg su pretukla četvorica radnika obezbeđenja, među kojima je i Srbin, u noćnom klubu na Zakintosu, otkrio je razmere povreda i kako je napad izgledao.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako Džejmsa Tejlora (18) drže četvorica radnika obezbeđenja u noćnom klubu 4. jula, pre nego što su počeli da ga udaraju i šutiraju u lice i telo.

Džejms je za Daily mail ispričao da je zadobio modrice, nateklu vilicu, povrede na glavi i posekotinu usne i kolena nakon napada.

On je ispričao da je do napada došlo jer je stajao na stolici kako bi napravio selfi sa prijateljima, pre nego što su nastvavili da igraju. Rekao je da ga je jedan radnik zgrabio za ruku i povukao sa stolice, ali kada se se povukao, radnik je nestao.

"Nekih 10 sekundi kasnije došao je sa ostalim članovima obezbeđenja koji se vide na snimku, izveli su me napolje i počeli da me tuku", rekao je on.

Dodao je da se sve odigralo brzo i da se samo seća udaraca.

Nakon napada Džejms je otišao u bolnicu, rekao je lekarima da je zadobio povrede nakon što su ga pretukli članovi obezbeđenja u klubu.

Džejms je nakon napada identifikovao samo jednog od muškaraca koji su ga pretukli, za kojeg se navodi da je srpskog porekla.

Upozoravamo vas da je snimak uznemirujuć!

CHERRY BAY ZANTE BOUNCERS!

EVERYONE BE WARNED AND SHARE!

These grown men need to be held accountable for this abuse…@BBCNews @BBCBreaking @TheSun @guardian @thetimes @DailyMirror @MailOnline pic.twitter.com/470molmZvH