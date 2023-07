VRŠNJAČKO NASILJE U NIŠU: Brutalno pretukli dečaka (14) u dvorištu škole

U dvorištu Osnovne škole "Ratko Vukičević" u Nišu trojica iz grupe od dvadesetak maloletnika fizički su napala četrnaestogodišnjaka i povredila ga.

Niška policija, zvanično je potvrđeno, već 48 sati ispituje događaj koji se u petak 14.jula kasno uveče zbio u dvorištu Osnovne škole “Ratko Vukičević“ u Nišu, kada je fizički napadnut i pretučen četvrnaestogodišnji dečak.

U Policijskoj upravi rečeno je medijima da su odmah, još u petak uveče i posle dojave o tuči među maloletnicima intervenisali u dvorištu škole i da se od tada utvrđuju detalji i okolnosti nemilog incidenta, piše Jugmedia.

Prema dosadašnjim saznanjima jedan dečak od 14 godina, koji inače nije učenik ove niške škole sedeo je oko 22 sata na klupi sa dve vršnjakinje.

Kada su one, na trenutak, otišle do obližnjeg marketa da nešto kupe, a on ostao sam, dečaku je prišla grupa od dvadesetak maloletnika i počeli su, prema tvrdnjama njegovog oca, da ga provociraju pitanjima šta traži u dvorištu ove škole, kada nije njen đak.

Trojica najratobornijih iz te grupe su mu prišla i počela da tuku, četrnaestogdišnjak je pao na beton i pritom zadobio od ovih napadača nekoliko udaraca nogom u glavu. Kada su se u dvorište vratile devojčice počele su da viču i vrište, a jedna od njih je pozvala mobilnim telefonom policiju čija je patrola stigla za manje od tri minuta do ove škole.

Napadači su se razbežali, devojčice su saslušane u policiji i prema dosadašnjim saznanjima prepoznale su dvojicu od trojice napadača, tako da pripadnici MUP-a, dok ovo javljamo, tragaju za njima. Očekuje se da će ih pronaći i privesti.

Povređeni četrnaestogodišnjak je prevezen vozilom niškog Zavoda za urgentnu medicinu na Kliniku za stomatologiju, odnosno na Odeljenje maksilofacijalne hirurgije, gde mu je utvrđena povreda jagodične kosti i gde je zadržan na lečenju.

Obavljeno je, rečeno je Politici, i snimanje glave napadnutog dečaka i utvrđeno je da, srećom, nema težih povreda.

