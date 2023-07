Supruga bivšeg košarkaša Zvezde PROMENILA PRIČU! Nova izjava nema nikakve veze sa onom koju je dala policiji: Nije imao nameru da me udari

L.R. (40) supruga Vuka Radivojevića, bivšeg košarkaša Crvene Zvezde nakon što je muža prijavila za nasilje u porodici i obavila pregled kod doktora gde joj je utvrđeno da joj je od udarca pukla bubna opna, sada tvrdi da se nije nasilje dogodilo onako kako je upisano, te i da nije imao nameru da je udari.

Mediji su L.R. zatekli ispred porodičnog doma njenih roditelja na Zvezdari gde se dogodilo nasilje nad njom. Ima vidljivu povredu desnog uha u kojem ima vatu, a kako tvrdi suprug Vuk Radivojević je nije udario namerno, već su se koškali kada je do udarca došlo.

- On me je sam dovezao do bolnice, gde su morali po službenoj dužnosti da pozovu policiju. Tražila sam da ga puste što pre, ne želim da se pokreće nikakav postupak protiv njega, da mu se ne unište život i karijera. On nije imao nameru da me udari tako snažno i nije se dogodilo baš onako kako prenose mediji - tvrdi L.R.

Kako kaže, oni su to veče bili u kolima, nisu bili u gradu, ali nije precizirala gde su se uputili u 2 sata ujutru.

- Dete nam plače ceo dan, zabrinulo se. Zvali su nas kumovi, prijatelji iz inostranstva da pitaju šta se dogodilo i u kakvom sam ja to stanju - tvrdi ona.

Drugu izjavu dala u policiji

Inače, ova njena izjava u potpunoj je suprotnosti onoj koju je dala u policiji, a šta je i saopštilo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da se Radivojeviću odredi zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici.

Naime, kako se navodi u saopštenju tužilaštva L.R. je pozvala policiju sinoć u periodu između 2 i 3 sata ujutru i prijavila da ju je suprug fizički napao.

- Prvo u vozilu, kojom prilikom je više puta udario nakon verbalne rasprave, a zatim ju je po povratku u zajednički stan udario otvorenom šakom usled čega je zadobila tešku telesnu povredu - navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Osumnjičeni ce sutra biti saslušan pred javnim tužiocem, nakon čega će se pribaviti izveštaj Centra za socijalni rad.

- Takođe, biće pribavljeni podaci o potencijalnim svedocima ovog ili eventualno prethodnih događaja, pribaviti dokumentacija o stepenu povreda koje je zadobila oštećena, te će se preduzeti i druge radnje u cilju utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja okolnosti pod kojima se događaj odigrao - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Vuk Radivojević je karijeru počeo u Partizanu, gde je prošao mlađe kategorije od svoje 12. do 19. godine, kada se odlučio i na profesionalne korake.

Prva profesionalna ekipa u njegovoj karijeri je bila ekipa Sloge iz Kraljeva. Nakon toga odlazi u Crvenu zvezdu, a selektor Moka Slavnić ga je pozvao u reprezentaciju na Evropsko prvenstvo 2007. godine. Detaljnije o njegovoj karijeri čitajte u odvojenom tekstu.

