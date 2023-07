OTKRIVENI NAJNOVIJI DETALJI O UBIJENOJ NOI KOJI LEDE KRV U ŽILAMA Imala je teške trenutke, prošla je kroz agoniju!

Marija otkriva da je Noa prolazila kroz teške trenutke, budući da je uzimala hormone na sopstvenu odgovornost.

Tiktokerka Noa Milivojev (18) iz Kovilja nestala je 17. juna, a njeno iskasapljeno telo nađeno je 6. jula, i to u stanu u centru Beograda, a osumnjičeni za ubistvo, Ognjen Dabetić (33) je odmah uhapšen i sve je prizao.

Domaći mediji došli su do saznanja da je ubijena tiktokerka uzimala na sopstvenu odgovornost hormone, budući da je htela da promeni pol. Izvor koji je upoznat sa čitavom situacijom, za Republiku otkriva šta se tu sve dešavalo:

- Ona je imala taj mračni period, borila se sama sa sobom, jer je on srednje škole još htela da promeni pol. Ona je uzimala lekove, te hormone na sopstvenu odgovornost, a išla je i kod psihijatra da priča sa njim o svemu kroz šta prolazi. To je stvarno težak period bio za nju, jer ona se borila sa unutrašnjim bolovima, to su bile promene raspoloženja, kukanje, plač, drama, vrištanje, pa onda bude sve super, pa onda krene sebe da povredi, pa udari sebe u nogu, baš je bilo sve napetije, iz dana u dan - započinje izvor i dodaje:

- Pričala je sa stručnjacima, tražila je pomoć na sve strane, ali nije odustajala od svog sna da promeni pol.

- Ona je krenula sa hormonima na svoju ruku, nije imala ni dobrog psihijatra, kupovala je na svoju ruku i pila je. Kada je počela sa hormonima, ona je osetila neku promenu, tu krećeš da jednostavno šiziš, da dođeš do samoubistva, da pevaš, da vrištiš, to su raznorazne posledice, a posle toga, kada se to završi, bude sve u redu - govori Marija i dodaje:

- Ona je krenula u svoju tranziciju, to mi je najžalije. Ona je započela sa hormonima, ona je imala bolje telo, nego neka devojka, imala je figuru, trebala je na operaciju, bila bi za dva, tri meseca, ona bi bila najsrećnija da joj se to desilo - rekla je Marija.



