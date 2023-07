PROGOVORILA MAJKA IZ KLADOVA O MONSTRUOZNOM ČINU: Pokušala da uguši bebu, pa ŠOKIRALA na saslušanju! Izrečene joj hitne mere

Mlada majka A.A. (20) iz okoline Kladova, koja je uhapšena prekjuče jer je pokušala da golim rukama zadavi svoju devetomesečnu bebu, saslušana je u Osnovnom sudu u Negotinu.

- A.A. je negirala da je pokušala da uguši svoje dete. Izričita je bila u tome. Inače, u ovom domaćinstvu do sada nije bilo nasilja u porodici – zvanično su kazali iz nadležnog tužilaštva.

Nakon saslušanja, majci je određen pritvor do 30 dana, a za to vreme je upućena na psihijatrijsko veštačenje radi utvrđivanja njenog psihičkog zdravlja.

Da li se ne seća šta je uradila zbog postojanja mogućnosti da ima postporođajnu depresiju, utvrdiće psihijatri u zatvorenoj ustanovi.

Da podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima ova majka je rukama guđila bebu, onda je u sobu ušao njen suprug i spasio njihovo dete smrti tako što je odgurnuo ovu majku.

A.A. je, kako kažu nadležni, I sama uvidela da sa njom nešto nije u redu, ali nije znala šta joj se dešava.

- A.A. se obratila jednom medicinskom radniku kladovske bolnice, I to samo par dana pre ovog događaja. Bukvalno mu je tada kazala ‘’Nešto nisam kako treba. Mnogo se bojim svoje bebe. Strah me je od deteta, ne znam šta je to sa mnom. Moram što pre da odem kod nekog psihijatra’’ - saznajemo od nadležnih.

Meštani su nadležnima kazali da A.A. nije htela da doji svoju bebu, da je nekako bežala od deteta, da bi nekada bila baš pričljiva, a nekada ne bi ni reč prozborila.

Prema dosadašnjem toku istrage, nadležni, koji nisu medicinski stručnjaci, smatraju da je u ovom slučaju reč o postporođajnoj depresiji ili postporođajnoj psihozi.

Na žalost, njene simptome niko nije prepoznao od najbližih I prava je sreća što nije dođlo do tragedije.

Ipak, psihijatrijski veštaci utvrdiće o čemu se tačno radi.

