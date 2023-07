'SVE KOSTI NA LICU MU BILE SMRSKANE, A KOMŠIJA TVRDI DA MU JE LUPIO 1 ŠAMAR' Zoran sa Zvezdare umro od batina, ćerka traži pravdu

'Mog oca su pronašli pretučenog na ulici u lokvi krvi, a napadač je rekao da mu je lupio šamar. Bio je do te mere pretučen da mu je svaka kost na licu bila slomljena, šutirao ga je i mučki tukao' ovim rečima počinje svoju ispovest Tijana Nedeljković, ćerka nasmrt pretučenog Zorana koji je posle više od mesec dana lavovske borbe za život preminuo u bolnici od posledica povreda zadobijenih u tuči sa komšijom Nikolom Š.

Zoranova deca, Tijana i njen brat Nemanja, nedavno su pokrenuli peticiju "Pravda za Zorana", apelujući na institucije i građane da ne okreću glavu od slučajeva brutalnog nasilja čija je žrtva 25. aprila bio i njihov otac.

Naime, Zoran je, kako nam je ispričala njegova ćerka, kupio kuću na Zvezdari u ulici Milana Rakića u koju je retko odlazio jer nije bila dovoljno sređena za boravak tamo, a tek ove godine u aprilu odlučio je da je renovira i sredi za život.

- Dok je moj otac boravio tamo imao je raspravu sa komšijama koji su ogradili deo njegovog dvorišta i pokušavao je da sa njima to sredi i dolazilo je do svađa. Kobnog dana on je tamo otišao do te kuće, razgovarao sa komšijom Nikolom Š. i niko ne zna šta se posle toga tačno desilo. Komšija tvrdi da im je moj otac pretio, ali sve i da je bilo tako, ta rasprava se završila ubistvom, Zoran je mučki pretučen i ostavljen da leži na ulici u lokvi krvi - rekla je Tijana za Kurir.

Snimak Prva ću istupiti ako grešim Kako nam je ispričala Zoranova ćerka, u policiji i tužilaštvo nalazi se snimak Zoranovog ubistva. - Na tom snimku se vidi sve. Ukoliko ja grešim i on je mom ocu zadao udarac otvorenom šakom i onda, kako je rekao, ne zna šta se desilo dalje sa njim, prva ću istupiti i reći da sam poglešila. Međutim, cela javnost je videla fotografije na kojima se vidi koliko je brutalno pretučen. Samo želim da se uradi ono što je ispravno i da Zoran može da počiva u miru, kao i da se ovako nešto ne dogodi više nijednoj porodici - kaže Tijana.

Prema njenim rečima porodica još čeka rezultate obdukcionog nalaza sa Instituta za sudsku medicinu i snimak sa sigurnosnih kamera na kojem se vidi čitava situacija.

- Prema nalazu iz Urgentnog centra, Zoran je zadobio frakturu lobanje, komplikovanu frakturu donje vilične kosti, frakturu obe jagodične kosti, frakturu nosnih kostiju, ali i paralizu facijalnog nerva koja uzrokuje nepotpuno zatvaranje očnih kapaka usled udarca. Nemoguće je da mu je neko naneo te povrede tako što ga je udario otvorenom šakom - objašnjava neutešna Zoranova ćerka.

Zoranova odeća bila je natopljena krvlju i on je odmah prevezen u Urgentni centar nakon što je prijavljeno da u ulici Milana Rakića leži krvav čovek. Komšinica, majka Zoranovog napadača Nikole Š., tada je pozvala policiju i rekla kako je Zoran došao kod njih u dvorište i napao njenog sina.

- Moj otac je prevezen u bolnicu tada i narednih mesec dana disao je uz pomoć respiratora. Mi smo sve vreme čekali da nam nešto kaže, da samo malo dođe sebi bar da nam se obrati, ali se to nije desilo. Preminuo je mesec i četiri dana posle napada - kaže nam Tijana.

Želja njegove porodice sada je samo da pravda bude zadovoljena i da čovek koji je odgovoran za smrt njenog oca bude adekvatno kažnjen.

- Nije u redu da je moj otac dva metra pod zemljom, a on da uživa normalno u svojoj svakodnevnici - kaže nam Tijana.

Nikola Š. uhapšen je kad je Zoran preminuo i njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

