3 GODINE MISTERIJE DVOSTRUKOG UBISTVA U VRANJSKOJ BANJI! Muž i žena nađeni mrtvi ispred kuće, ni danas se NE ZNA ko ih je UBIO

Pre tačno tri godine u dvorištu porodične kuće u Vranjskoj Banji u naselju Ćosiki ubijeni su Slavoljub Mladenović (47) i njegova nevenčana supruga Brankica Anđelković (41).

Zločin koji se odigrao u noći između 19. i 20. juna 2020. godine otkrio je otac ubijene Brankice, koji je došao kod ćerke da vidi zašto se nije javljala na njegovo uporne telefonske pozive. Međutim, ni posle tri godine od ubistava, počinilac nije poznat, kao ni motiv izvršenja ovog zločina.

Više javno tužilaštvo u Vranju kaže da je još uvek u toku istražni postupak.

- Predmet je u fazi istražnog postupka protiv NN izvršioca zbog krivičnog dela Teško ubistvo, po naredbi o sprovođenju istrage od 23. jula 2020. godine. Tokom ovog postupka, obavljen je niz veštačenja, tačnije balistička, DNK veštačenja, veštačenje telefona, fizičko-hemijska veštačenja i dr. Do današnjeg dana i pored brojnih veštačenja i drugih preduzetih radnji izvršilac nije otkriven, kao ni motiv ovog dvostrukog ubistva, tako da je u toku rad policije na otkrivanju izvršioca po zahtevu ovog tužilaštva od 10. avgusta 2020. godine - navode iz VJT.

Ubica je u Slavolјuba ispalio iz lovačke puške osam metaka, dok je njegovoj supruzi Brankici pucano u leđa.

Komšije ubijenih su uverene da je Slavoljub poznavao ubicu i da je Brankica ubijena jer je videla zločin i likvidirana je kao nepoželjni svedok.

Otac pronašao ubijenu ćerku

Samo nekoliko sati pre toga Brankica je bila u poseti roditeljima, a niko od njih nije ni slutio da im je to poslednji susret.

- U nedelju su bili kod nas od uveče, od sedam do 9.30. Imali smo goste, došli su da ih vide. Brankica je bila dobro raspoložena. Otišli su kući, a ja sam tada primetila da je zaboravila masku. Pozvala sam je i rekla joj za to, a on mi je samo odgovorila "imam drugu" i podsetila me da joj za ujutro ostavim ispred kuće patike, one rozikaste. Svaki dan je od svoje kuće dolazila do naše, preko livade u starim patikama, preobuvala se i išla na posao. U povratku bi ponovo svraćala, obuvala stare patike i odlazila kući - ispričala je ranije Ružica, majka ubijene Brankice.

Sledećeg jutra uznemirio ih je poziv snaje Ivane, koja je radila sa Brankicom.

- Pozvala je mog supruga i rekla mu: "Tata, šta se dešava sa Brankicom, nije došla na posao, ne javlja se". Zvali smo i nju i Slavoljuba, nažalost, niko nije odgovarao. Popili smo kafu, Staniša je nahranio svinje, i kako se i dalje nisu javljali, odlučio je da ode do njihove kuće. I šta je tamo zatekao... Mrtvu, ubijenu ćerku... - ispričala je ranije nesrećna Brankicina majka.

Majka je ispričala da ne zna ko je mogao da ubije njenu ćerku, ali da pretpostavlja da je Slavoljub bio meta, zbog toga čime se bavio.

Nesrećna žena je ispričala da su Brankica i Slavoljub skoro dve decenije bili zajedno, tačnije krajem novembra je trebalo da im bude taj jubilej.

- Pričalo se da krade, da ima veze sa drogom, kockom... Ja sam joj davno rekla: "On nije prilika za tebe , vrati se kući da živiš sa nama". Ona me nije poslušala, bila je punoletna i ja više nisam imala pravo glasa... Tokom njihovog braka Slavoljub je, slagaću vas, dva ili tri puta bio u zatvoru. Brankica je ostajala uz njega, izdržavala ga, pričala mi da ja to ne mogu da razumem... Neću da grešim dušu, nikada mi se nije žalila da je maltretira, tuče. Ako je i nečega bilo, nije želela da mi kaže - ispričala je majka.

Autor: