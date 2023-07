Vlasnik jednog bjelopoljskog lokala D.L. i Nišlijka A.M. u pritvoru su zbog sumnje da su iskoristili su loše materijalno stanje R.N. iz Prokuplja i na prevaru je doveli da radi kao konobarica u kafani osumnjičenog, gde su je potom primoravali na prostituciju i zadovoljavanje desetina mušterija dnevno!

Kako prenosi crnogorski portal Dan, D. L. i A. M. se naredbom za sprovođenje istrage Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju sumnjiče za trgovinu ljudima i posredovanje u vršenju prostitucije i nalaze se u pritvoru koji im je produžen.

- Zajedno delujući njih dvoje su u prvoj polovini januara ove godine u Prokuplju vrbovali oštećenu R. N. iskorišćavajući njene teške materijalne prilike i činjenicu da je od svog ranog djetinjstva ostavljena od roditelja u Dom za nezbrinutu decu, te da nakon što je napunila 18 godina nije imala gde, dovezli su je u Bijelo Polje uz obećanje da će je zaposliti u kafanu kao konobaricu za platu od 600 evra i smeštaj - navodi se u naredbi za sprovođenje istrage koju prenosi Dan.

Nakon što je tri dana radila kao konobarica, kako se sumnja, vlasnik kafane D.L. oduzeo joj je lične isprave i rekao joj da više ne može da radi kao konobarica, već da bi mu otplatila dug koji je navodno imala prema njemu, jer je dovezao iz Prokuplja do Bijelog Polja, ucenio da se mora baviti prostitucijom.

- Okrivljeni su žrtvu u cilju prostitucije predavali većem broju osoba radi pružanja seksualnih usluga za novac i primoravali je na pružanje seksualnih usluga, a mušterije su usluge plaćale u iznosu od 50 evra za pola sata, 100 evra za sat, dok su "iznajmljivanja" na čitavo veče plaćali 500 evra. Od tih iznosa polovinu novca je uzimao D.L. Oštećena je pružala seksualne usluge većem broju muškaraca, i to oko desetak muškaraca dnevno, sve do 14. februara ove godine, kada je uspela da pobegne - piše u Naredbi za sprovođenje istrage.

Naredbom je okrivljenima D.L. i A.M. u istrazi stavljeno na teret i izvršenje produženog krivičnog djela posredovanje u vršenju prostitucije jer je vlasnik kafane i od januara 2022. godine do decembra iste godine, u objektu koji se nalazi u naselju Nedakusi, koji je jedno vreme držao u zakup, i u još jednom lokalu zajedno sa okrivljenom A.M. navodio na prostituciju oštećene Nišlijke M. D., S. B., B. S. , A. R. , D., T., kao i nekoliko devojaka za sada nepoznatog identiteta. U tim objektima žrtve su pružale seksualne usluge većem broju muškaraca, koji su za izvršene usluge plaćali različite svote novca.

