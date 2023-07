PONOVNA SMRT BI BILA DA NIKO NE ODGOVARA ZA MASAKR U ŠKOLI! Roditeljima žrtava je ovo NAJVEĆI strah

Advokatica Zora Dobričanin otkrila je nove detalje sa saslušanja dečaka ubice koji je svedočio protiv svog oca Vladimira, pa pomenula i Anektni odbor i reagovala na izjavu Marinike Tepić.

- Sve porodice i svi oštećeni u ovom predmetu zaslužuju divljenje. To su dostojanstvo, kultura i apsolutno razumevanje u takvom nesrazmernom bolu i to je za divljenje - rekla je na početku Dobričanin a onda dodala:

To ispitivanje dečaka je bilo dugo, naporno, veoma potresno za sve nas koji smo u tom postupku, za punomoćnike, roditelje koji su prisustvovali, branioce, tužioce, bilo je to jako tužno i jako mučno. Dogovor je nas punomoćnika i roditelja nakon ispitivanja dečaka da ne izlazimo u javnost sa detaljima i samo smo potvrdili da je saslušanje obavljeno.

Ona objavila da su ipak rešili da se oglase iz samo jednog razloga.

- Branilac oca je iznela da je dečak potvrdio izjavu oca da je apsolutno čuvao oružje po zakonu i da mu otac nije prvi omogućio da koristi oružje. Nakon toga toga sam zamoljena od strane roditelja da to demantujem i to je bila ideja i želja i drugih oštećenih. Zato sada kažem. To što je rečeno da je apsolutno bezbedno čuvano otužje, to nije tačno iz svih dokaza koje smo videli. Pod dva da otac nije omogućio detetu da koristi oružje to takođe nije tačno, jer to ne proizilazi iz iskaza deteta, a u to sam potpuno sigurna jer su to bili odgovori na pitanja koja sam upravo ja postavila - tvrdi Dobričanin, a objasnila je i da dečak jeste rekao nešto što bi se moglo reći da je kajanje ali...

Dečak je koristio neke reči koje bi mogle da znače nešto tako kao kajanje, ali to je rečeno sa potpunom hladnoćom da niko od nas prisutnih to nije tako shvatio.

Kako je Zora Dobričanin objasnila iako je ovo sve rečeno i istrazi, punomoćnici roditelja ubijene dece su reagovali jer su bili izazvani izjavom koju je dala Irina Borović branilac, Vladimira K. i da su to morali da demenatuju.

- Odbrana trvdi da je oružje obezbeđeno u skladu sa zakonom, ali više je nego očigledno da to nije tako- kaže Dobričanin i dodaje:

- Porodice žrtava imaju malo čemu da se nadaju i ima mnogo malo onoga što bi im bila satisfakcija. Njima je važno da se otkrije istina i da se utvrde uzroci, a ako se utvrdi ko je odgovora da on bude i sankcionisan. Najveći strah svih njih je da niko ne bude odgovoran, a odgovornih svakako ima.

Kako je Dobričanin objasnila najveći strah svih je da sutra na ulici sretnu Kostu, a toga se i ona sama plaši.

- Ono što bi bila ponovna smrt je da niko ne bude odgovoran.

Zora Dobričanin i drugi punomoćnici oštećenih se slažu da bi Ankletni odbor mogao da škodi postupku i istini.

- Zato smo i svi zauzeli stav, i roditelji i punomoćnici, da mi apsolutno ne želimo da se bilo ko osim tužilaštva bavi tim problemom. Predmet je u nadležnosti suda i tužilaštva i svi raspoloživi resursi su im na raspolaganju. Tužilac ima veće nadležnosti i ingerencije, neko anketni odbor, jer svako može da odbije da daje odgovore anketnom odboru, dok tužiocu mora da pruži informaciju - izričita je Dobričanin i dodaje:

Dokazi ne treba da idu bilo gde van suda i da laička javnost ili bilo koji laici, a to su svi osim advokata, tužilaca i suda u ovom trenutku ne želimo da se bave ovim problemom.

Dobričanin je istakla i da se ovaj zločin ni upotrebljava ni zloupitrebljava osim da se raspravlja u sudu.

- Mi ne želimo da ova tragedija bude predmet prepucavanja političkih neistomišljenika- rekla je advokatica.

A na opasku da je Marinika Tepić predsednik Anketnog odbora u slučaju masovnih ubistava, nakon što je saznala da su roditelji učenika ubijenih u OŠ "Vladisalv Ribnikar" protiv odbora, izjavila da niko nema tapiju na bol, Zora Dobričanin je samo rekla:"Iskreno nemam reči."

