Pre saslušanja u istrazi koja se vodi protiv njegovog oca u Višem tužilaštvu u Beogradu, učenik (13) koji je 3. maja ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, prvi put posle dva meseca se sreo sa mamom.

Dečak ubica (13) koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, i teško povredio još četvoro dece i nastavnicu istorije, nije se pokajao niti zaplakao za drugarima, a za majku je imao samo jedno pitanje - da li je srećna!

Kako Kurir prenosi, jezivi masakr, roditelji nastradalih učenika skupili su hrabrost i postavila nekoliko pitanja dečaku ubici, koji je putem video linka saslušavan iz prostorija psihijatrijske klinike na kojoj je već dva i po meseca.

Lako otvorio sef

- Jedna majka pitala je dečaka kada je poslednji put zaplakao. Njegov odgovor ostavio je bez reči sve prisutne, jer je hladno bez emocija i empatije prema žrtvama i njihovim porodicama kratko rekao "ne sećam se kada sam plakao zadnji put" - otkriva izvor Kurira.

Odustao sam, a hteo sam da ih ubijem sve

Učenik koji je u školi ubio devetoro svojih vršnjaka, pre jezivog zločina napravio je spisak dece. On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu, u istrazi koja se vodi protiv njegovog oca, kako Kurir saznaje, potvrdio da su na njemu bili oni koje je želeo "da likvidira".

- Napravio sam spisak pa sam odustao i odlučio da ubijem sve redom. Ne znam zašto sam odustao, znam da sam pucao ali da nisam video krv i da nisam znao da li je neko mrtav - rekao je navodno putem video linka dečak ubica.

Podsetimo, on je tek tokom saslušanja koje je bilo u ponedeljak, saznao ko su sve žrtve zločina koji je počinio.

Podsetimo, trinaestogodišnjak je saslušavan kao svedok u istrazi koju Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv njegovog oca, zbog sumnje da je sina vodio u streljanu i učio ga da puca iako ima svega 13 godina, kao i zbog toga što je oružje za koju je imao dozvolu držao nedovoljno obezbeđeno, pa je njegov sin lako došao do dva pištolja. Oružje je, podsetimo, kobnog dana uzeo iz sefa za koji je navodno izjavio "da ga je lako otvorio jer je imao tri broja, a dva su bila nameštena već tako da otvaraju sef i da je samo treći zavrteo dva puta".

Odgovori na sva pitanja

Kobnog dana ušao je naoružan u školu, ubio najpre radnika obezeđenja, zatim tri devojčice koje je zatekao na hodniku a potom je ušao u svoj razred koji je imao čas istorije i počeo redom da ubija decu.

- Osim o oružju, sefu iz kog je rekao da je lako uzeo oružje, streljani i vežbanju gađanja, postavljana su mu pitanja koja se tiču odnosa u njegovoj porodici. Kada je upitan da kaže kakav je njegov otac on je odmah odgovorio "dobar i pametan", ali kada mu je isto pitanje postavljeno za majku, ćutao je gotovo ceo minut a onda je rekao "brižna i pametna" - otkriva sagovornik.

Odgovor

Ništa dobro neće biti sa mnom

Dečak (13) je navodno govoreći o odnosima u porodici rekao da su oni bili "dobri i da su se roditelji lepo slagali".

Naveo je da njega i sestru nisu strogo kažnjavali ali da su roditelji, kada su smatrali da su se neprimereno ponašali, znali da im zabrane korišćenje mobilnih telefona.

- Nije uopšte pitao za oca koji je u pritvoru i utisak svih prisutnih je bio da je jedino sam sebi važan. Čak je na pitanje šta misli da će biti sa njim kada izađe jednog dana iz bolnice, rekao "ništa dobro" - otkriva sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, prisutne je posebno iznenadio njegov susret sa majkom, koju nije video dva i po meseca, od kada je smešten u psihijatrijsku ustanovu. Inače, upravo je majka, kao staratelja jer je otac uhapšen istog dana, potpisala 3. maja saglasnost da on bude smešten baš u toj ustanovi.

- Majka ga je zagrlila, ali bez emocije, nije bilo ni suza niti neke reakcije. Kratko mu je rekla "da odgovori na sva pitanja" a on je njoj odgovorio "jesi li sada srećna" - otkriva sagovornik, ali nije mogao da precizira da li je mislio na susret ili nešto drugo.

Kako kaže, sve prisutne šokirali su odgovori koje je davao na pitanja tužioca, advokata, punomoćnika oštećenih ali i samih roditelja vršnjaka koje je ubio toga dana u školi.

Nisu mi drugovi

- Na pitanje da li je bio žrtva zlostavljanja, odgovorio je "možda psihičkog", a na sledeće zašto to nije nikome prijavio, hladno je odgovorio "jer nisam želeo". Majka jednog deteta pitala je da li su mu drugari dolazili kući, a on je odgovorio "da jesu, ali da mu baš i nisu bili drugovi". Upitan je i da li zna da je jedan od teško povređenik dečaka rekao da mu je on bio najbolji drug, a on je rekao "ne" - otkriva naš sagovornik.

Tajac je nastao i kada mu je postavljeno konkretno pitanje. - Zašto si pucao? - glasilo je pitanje.

- Pogrešio sam, to je bila greška - kratko je, ali hladnokrvno odgovorio dečak ubica iz osnovne škole. Majka jedne devojčice pitala ga je zašto je ubio njenu ćerku kada je nije poznavao. - Ubijao sam redom, svakoga ko je naišao. Žao mi je - bio je odgovor trinaestogodišnjaka.

Autor: