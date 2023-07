U DANU IZGUBILA I MAJKU I MUŽA: Nakon udesa u kojem je stradao Relja, otkrivena tužna sudbina porodice iz okoline Nove Varoši

Relja Mirosavić, meštanin sela Bistrica, nastradao je u saobraćajnoj nezgodi u blizini svoje kuće, a prema pisanju medija tog dana je umrla majka njegove supruge.

Velika nesreća proteklih dana zadesila je novovarošku Bistricu, selo smešteno na desnoj obali Lima, kada je nastradali vozač preticao kolonu vozila i čeono se sudario sa drugim vozilom koje mu je dolazilo u susret i na licu mesta nastradao.

Nastradali čovek sahranjen je u rodnom selu, njegova tašta sahranjena je dan ranije

Kako se priča u ovom novovaroškom selu, Relja je bio dobar čovek i vrstan domaćin, ali i dobar automehaničar i drvoseča. Istog dana kada je on stradao, samo pre podne, umrla je majka njegovoj suprugi, njegova tašta. Malo kasnije stradao je i on, i to u svom selu, nedaleko od kuće.

Po rečima stanovnika Bistrice, od dana kada je poginuo Relja u selu je zavladao muk, a ova tragedija zanemila je čitavu okolinu. Nastradali čovek sahranjen je u rodnom selu, a na večni počinak ispratila ga je velika masa ljudi, prijatelja, rođaka, komšija... Njegova tašta sahranjena je dan ranije, a ovakva nesreća ne pamti se u njihovoj familiji.

Njegova kuća smeštena je nadomak magistralnog puta, okružena brdima i šljivicima, a zbog ove tradegije dugo će vladati tuga u selu na obalama Lima.

