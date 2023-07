SANJU JE PROGONITELJ UBIO NASRED ULICE! Utvrđeni propusti, nadležni nisu procenili rizik od nasilja

Zaštitnik građana je utvrdio propuste rada policije u Pirotu, kao i Centra za socijalni rad, u slučaju ubistva Sanje Manoilov, koju je 5. marta osuđeni progonitelj Miroslav Marković upucao nasred ulice!

- U postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova - PU Pirot i Centra za socijalni rad u tom gradu, pokrenutom početkom marta 2023. godine nakon saznanja iz medija da je u Pirotu muškarac iz pištolja ubio bivšu partnerku , Zaštitnik građana je utvrdio da je Grupa za koordinaciju i saradnju netačno procenila rizik od ponavljanja nasilja - saopštio je Zaštitnik građana.

Zaštitnik građana u preporukama za otklanjanje nedostataka traži da nadležni organi obezbede da se na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju razmatraju svi slučajevi u kojima je prijavljeno nasilje u porodici ili neposredna opasnost od njega, uključujući i slučajeve nasilja u porodici u krivičnim postupcima za različita krivična dela.

Takođe, kao i da Grupa za koordinaciju i saradnju Grada Pirota obezbedi da svi slučajevi u kojima je prijavljeno nasilje u porodici ili neposredna opasnost od njega budu razmatrani ne samo kao novoprijavljeni već i kao tekući.

Takođe, Zaštitnik građana insistira da Grupa za koordinaciju i saradnju Grada Pirota obezbedi da svi članovi te grupe ostvaruju kontinuiranu multisektorsku saradnju i razmenu informacija.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić još jednom je danas pozvao sve građane Srbije da saznanja i sumnje na nasilje u partnerskim ili porodičnim odnosima u svom okruženju prijave nadležnim organima i instituciji na čijem je čelu, a od nadležnih organa zatražio da dosledno postupaju po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

-Ponovo apelujem na sve žene koje trpe porodično i svako drugo nasilje da nadležnim organima prijave nasilnike koji ih zlostavljaju. Apelujem i na sve građane Srbije da pokažu solidarnost i da ne okreću glavu već da prijave ukoliko imaju saznanja o nasilju u nečijoj porodici, komšiluku ili među rođacima. Od svih nadležnih organa na koje se odnosi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici očekujem da se strogo pridržavaju svakog slova u tom aktu - rekao je Pašalić.

Kažnjen novčanom kaznom, pa ponovo optužen za proganjanje

Podsetimo, Sanja Manoilov je ubijena 5. marta nasred ulice u Pirotu, kada joj je Miroslav Marković prišao i ispalio hice iz pištolja.

Marković je bio osuđen za proganjanje Sanje, na novčanu kaznu od 100.000 dinara. Takođe, on je nakon toga bio ponovo optužen za proganjanje žene, ali ona ovo suđenje nikada nije dočekala, jer je ubijena.

Marković u pritvoru nije proveo ni dana, jer je sud ocenio da mera pritvora nije neophodna, već su mu izricane mere zabrane prilaska.

Osnovni sud u Pirotu je izdao saopštenje za medije u kojem su istakli kako izražavaju saučešće porodici, ali i da ovaj tragičan događaj nije mogao da se spreči.

- Izrečena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja prema osumnjičenom M.M. je produžavana na svaka tri meseca, sve do donošenja presude dana 20.07.2022. godine, kojom je Osnovni sud u Pirotu prihvatio Sporazum o priznanju krivičnog dela od 09.05.2022. godine, zaključen između okrivljenog M.M. i OJT Pirot, i okrivljenog oglasio krivim za krivično delo proganjanje prema oštećenoj S.M. i osudio ga na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 dinara, koju je okr. M.M. dužan da plati u roku od 6 meseci, počev od dana pravnosnažnosti presude - navode u Osnovnom sudu u Pirotu za "Blic".

Miroslav se tu nije zaustavio. On je nastavio Sanju da prati i proganja zbog čega ga je ona mesec dana pre nego što mu je usvojen sporazum prijavila ponovo policiji.

Kako su naveli iz Osnovnog suda u Pirotu 14.06.2022. godine, ovom sudu je dostavljen nov predlog OJT Pirot za određivanje pritvora prema Miroslavu, ponovo zbog proganjanja Sanje, ali je pritvor odbijen.

- Postupajući po predlogu OJT Pirot, sudija za prethodni postupak je doneo rešenje od 14.06.2022. godine, kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom M.M. Istim rešenjem osumnjičenom je određena mera zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima i oštećenom, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, pri čemu je osumnjičenom zabranjeno prilaženje svedoku i oštećenoj na 100 metara od njih. Uz određenu meru osumnjičenom je naloženo da se povremeno javlja Policijskoj upravi u Pirotu i to jednom u sedmici počev od 15.06.2022. godine od 08,00 do 12,00 časova - navodi Osnovni sud u Pirotu.

Kako je saopšteno, dve nedelje pre ubistva je sud primio optužni predlog protiv Miroslava, ponovo za proganjanje, a suđenje je zakazano za 17. mart. U međuvremenu, on je ubio Sanju.

- Dana 24.02.2023. godine, Osnovni sud u Pirotu je primio optužni predlog OJT Pirot protiv M.M. iz Pirota, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio kriv. delo proganjanje prema oštećenoj S.M. iz Pirota. Predmet je dodeljen u rad sudiji, koja je glavni pretres zakazala za dan 17.03.2023. godine.

