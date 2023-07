UJAK MASOVNOG UBICE IZ MLADENOVCA OSTAJE IZA REŠETAKA: Otkriveno kako je pomogao Urošu nakon krvavog pira

Goranu G. (49) iz Kragujevca, ujaku Uroša B. (20) koji je u selima kod Mladenovca, Dubona i Malo Orašje, ubio sedmoro mladića i jednu devojku, a ranio još 14 osoba, danas je produžen pritvor za još 30 dana.

Goran G. se tereti da je u prostorijama svog domaćinstva nadomak Kragujevca držao veću količinu vatrenog oružja i municije, a u jednoj od tih prostorija pronađen je i uhapšen Uriš B. koji se tamo sklonio posle masakra.

Prema pisanju medija, Više javno tužilaštvo u Smederevu je predložilo da se ujaku masovnog ubice produži pritvor, a danas je taj predlog i prihvaćen od strane suda.

Goran G. je, da podsetimo, izneo svoju odbranu u tamošnjem tužilaštvu kada je negirao krivicu za sva dela koja mu se stavljaju na teret.

Uroš B. je, da podsetimo, nakon što je napravio masakr u dva sela oteo taksistu i stranku koje je tada bila sa njim u vozilo i naredio im da ga odvezu do Vinjišta u Kragujevcu.

- On se tamo sakrio u prostorije ujakovog domaćinstva gde je uhapšen sledećeg jutra. Istragom se još proverava da li je ujak znao da se Uroš krije u njegovim pomoćnim objektima i da li mu je on to omogućio - podseća izvor Kurira.

U pritvoru se osim Uroša i njegovg ujaka nalazio i njegov otac, Radiša B. koji se tereti za nedozvoljeno držanje i čuvanje oružja i eksplozivnih materija.

Autor: