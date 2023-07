MARJANOVIĆ PROSLAVIO ROĐENDAN IZA REŠETAKA: Evo ko je Zoranu došao u POSETU!

Zoran Marjanović proslavio je 46. rođendan u Centralnom zatvoru

Zoran Marjanović prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene 2016, proslavio je 46. rođendan u Centralnom zatvoru a u posetu su mu, kako se saznaje bili su brat Miloš, ćerka Jana i devojka Zorica.

Apelacioni sud u Beogradu još nije odlučio o prvostepenoj presudi Zoranu Marjanoviću, kojom je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene (33) 2. aprila 2016. na nasipu u Borči.

"Više puta ga je pitala kad će doći kući, a Zoran joj je govorio da bude jaka i da izdrži i da je uveren da će uskoro biti oslobođen", kazao je sagovornik.

Zoranov prijatelj kaže da se mala Jana nije odvajala od oca dok mu je bila u poseti. U međuvremenu Zoranova i Jelenina ćerka Jana i ostali članovi njegove porodice imaju pravo da ga posete tri puta mesečno.

"Devojčica mnogo pati za ocem. Duša me boli za to dete, majka joj je ubijena, a sada je i bez oca, koji je u pritvoru", rekao je Marjanovićev prijatelj. On je pojasnio da se o Jani, koja je u junu završila peti razred, brine stric Miloš sa svojom suprugom.

"Bez obzira na sve muke koje je to dete podnelo, završila je peti razred sa svim peticama. O njoj se brinu stric i strina i moram da priznam da izuzetno vode računa o njoj. Ipak, otac joj mnogo nedostaje. Skoro da ne prođe dan da ne pita za njega i da ga ne poveže sa nekom pričom", objašnjava sagovornik. On napominje da se Zoran dobro drži iza rešetaka.

"On se iskreno nada da će biti pravosnažno oslobođen i da će ubrzo kući. Psihički je jak i hrabri porodicu da izdrži", rekao je sagovornik.

Novinari su posetili kuću Marjanovića u Borči, ali niko nam nije otvorio vrata. Međutim, primetili smo da je dvorište ispred kuće uređeno i puno cveća.

"To Zorica zajedno sa Janom brine o cveću. Zoranova ćerka stalno pominje kako želi da iznenadi oca sređenom baštom, pošto je poslednjih godina bila zapuštena", rekla je komšinica.

Autor: