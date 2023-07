ČEKA IH DUGA ROBIJA! Presuđeno paru koji je držao uglednog doktora u Nišu kao roba

Nišlija Nebojša Nikolov (46) i njegova nevenčana supruga Dragana Petrović (32) osuđeni su pravnosnažno na 11 godina zatvora jer su dve godine držali kao roba uglednog niškog kardiologa Jozefa G. (66).

- Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužioca i branilaca i potvrdio presudu Višeg suda kojom su osuđeni na po 11 godina zatvora zbog trgovine ljudima – saopštila je danas ova pravosudna institucija.

Na ovaj način potvrđena je presuda Višeg suda od 18. Novembra prošle godine na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo.

Više javno tužilaštvo tražilo je zakonski maksimum od 12 godina, s obzirom na monstrouznost dela nezabeleženog u sudskoj praksi, ali je sud smatrao da na strani optuženih ipak ima nekih olakšavajućih okolnosti. Na prvostepenu presudu branioci Nebojše i Dragane najavili su žalbe ističući da ne samo da je kazna prestroga, već da nije ni dokazano da je delo bilo, s obzirom na to da navodna žrtva, nije ni saslušana tokom sudskog postupka.

Sudija Mirko Drašković, saopštio je prilikom izricanja prvostepene presude da je izvedenim dokazima nesumnjivo utvrđeno da su optuženi izvršili krivično delo trgovine ljudima u saizvršilaštvu.

- Pretnjama da će nauditi oštećenom i njegovoj porodici optuženi sa lekarom uspostavili ropski odnos kako bi brinuo o njihovom zdravstvenom stanju i izdržavao ih. Tokom marta 2019. primorali su ga da napusti porodičnu kuću i započne život na ulici pod njihovom kontrolom – naveo je Drašković.

Sudija je citirao brojne pretnje koje su Nikolov i Dragana upućivali svojoj žrtvi i pozvao se na audiozapis iz Nebojšinog telefona na kojem se čuje kako lekara tuče.

- Šta jao, gde su pare, pričaj dok te nisam umrtvio… Ću te umrtvim budalo jedna… Što me teraš da te unakazim, budalo jedna! – navodio je sudija Nebojšine reči. Takođe, predočio je Draganino obraćanje lekaru : - More marš, kuče smrdljivo, ajde više, ču ti glavu polomim. Za sve ćeš da platiš. Mene nije briga za moju decu a kamoli za tvoju. Ako ti siđem, zadaviću te! – nabrajao je Drašković monstrouzne reči optuženih.

Istakao je da je dokazano da je lekar boravio na ulici, te da je od Nebojše i Dragane morao da traži dozvolu da bi otišao do toaleta ali da ga ni data nisu puštali u kuću, već je fiziološke potrebe obavljao u piceriji ili na benzinskoj pumpi.

- Na osnovu izvedenih dokaza, uključujući i vašu odbranu, utvrdili smo da ste krivi za trgovinu ljudima u saizvršilaštvu. To proizilazi i iz vašeg priznanja da su vam Jozefova penzija i plata bili jedini prihod. To što vi Nebojša govorite da ste sa Jozefom bili u odnosu oca i sina je licemerno. Nijedan sin svoga oca ne drži napolju po hladnoći, čoveka koji je u vreme izvršenja dela ima preko 65 godina. Nijedan sin ne bi dozvolio da otac moli da se ugreje u kolima koje sam plaća. Vaše pravdanje da ste pretnje koje smo čuli na audio zapisima, izrekli jer ste se iznervirali zbog neadekvatnog lečenja je apsurdno. Ako niste bili zadovoljni Jozefovim uslugama, mogli ste da nađete drugog lekara. Nijedan dokaz ne govori u vašu odbranu, vaši advokati su uradili izvanredan posao ali nisu mogli da odbrane neodbranjivo – kazao je sudija Drašković.

Obrazlažući visinu izrečene kazne, sudija Drašković je kazao da je bio ograničen zakonom koji za ovo delo predviđa maksimalno 12 godina.

- Sticaj okolnosti je što vo delo nije dobilo kvalifikovani oblik, odnosno što nije nastupila teža posledica za žrtvu trgovine ljudima pa je za ono što ste učinili maksimalna kazna 12 godina, koliko je i tražilo Više javno tužilaštvo. Izrekli smo vam po 11 jer niste bili osuđivani u vreme izvršenja krivičnog dela a presuda kojom je Nebojši izrečena zatvorska kazna za drugo delo, još nije postala pravnosnažna. Takođe, cenili smo to što ste oboje roditelji, iako samo u biološkom smislu. Smatramo da je to adekvatna kazna jer nas zakon ograničava u pogledu propisane gornje granice. Što se tiče pritvora, smatramo da sve okolnosti i dalje stoje pa vam ga produžujem do upućivanja na izdržavanje kazne – rekao je tada predsednik sudskog veća.

Nakon što je čuo presudu Nikolov je od sudije zatražio da mu dozvoli da poljubi ženu ali mu molba nije uvažena. Ni on ni Dragana tokom sudskog postupka nisu pokazali ni zrnce kajanja, sebe su prikazivali kao žrtve a za lekara su tvrdili da je sa njima bio dobrovoljno.

