GLEDAM U VRATA I ČEKAM DA SE POJAVI! Majka stradalog dečaka neutešna: Bio je kod druga dok ne prođe oluja, hteo je da vidi kako je tetka...

Dvanaestogodišnji dečak J. V. poginuo je sinoć u novosadskom naselju Klisa nakon strahovite oluje koja je pogodila vojvođansku prestonicu.

Njegova neutešna i uplakana majka Valentina kaže da stalno gleda u vrata u nadi da će se njen sin pojaviti.

- Slomljeni smo. Ne možemo da verujemo da našeg sina više nema. Ne možemo da se pomirimo s tim. Imamo još troje dece i brinem kako će oni sve to podneti. Još smo svi u šoku, još je sve sveže ali se plašim šta će biti kasnije. Nema više našeg J. i sada ne znam šta ćemo - priča uplakana majka nesrećnog dečaka.

Objašnjava nam da je J. oko 18 sati, otišao kod drugara da se igra i da je tamo ostao tokom oluje.

- Kada se oluja završila krenuo je kući, a usput do naše kuće živi moja rođena sestra, njegova tetka. Verovatno je hteo da vidi kako su prošli u oluji, a i da mi se javi da je dobro pošto on nema telefon. Kako su nam ispričali posle, on je prišao zgradi preko male travnate površine i pokucao na tetkin prozor koji je u prizemlju zgrade i odjednom se čuo vrisak - uzrujano priča Valentina.

Komšija ga odvojio od strujnog kola

Kaže da su vrisak čule komšije i njena sestra te da su odmah izleteli napolje i videli njeno dete kako se trese.

- Nisu znali šta da rade jer su videli da ga trese struja. Nisu znali da li je grom ili je dotakao neku žicu. Sve se dešavalo u par sekundi jer je jedan od komšija bio dovoljno priseban da otrči po lopatu sa kojom ga je odgurnuo da i njega ili nekog drugog ne bi udarila struja ako dotakne moje dete. Shvatili su da nema pulsa i da ne diše i odmah počeli sa reanimacijom sve dok nije došla hitna pomoć koja je nastavila da ga oživljava ali na našu nesreću nisu u tome uspeli. Svi smo zanemeli i na prvu loptu kada su nam javili nismo mogli da poverujemo da je to naše dete - priča uzrujana majka.

Oluja iskrivila banderu koja je možda dovela do havarije

Kako kažu užasnuti očevici, dečak je odjednom počeo da se trese, što su videle komšije i odmah pritrčale da mu pomognu.

- Nismo imali struje i video sam samo da je nešto sevnulo, a oluja je prošla. Izašao sam na ulicu i prekoputa video dečaka kako se trese. Pritrčao sam mu i shvatio da se verovatno trese zbog struje odnosno da ga je ili udarila struja ili grom. Nisam znao kako da mu priđem, a već su dotrčale druge komšije i jedan od njih ga je samo gurnuo i on je prestao da se trese. Odmah smo mu opipali puls i shvatili da ne diše. Pokušali smo da ga oživimo i nismo prestajali sa reanimacijom sve dok nije stigla hitna pomoć čiji lekari su minimum pola sata ako ne i duže nastavili da ga reanimiraju i pokušavali da ga ožive. Nisu odustajali. Stvarno su se borili za to dete ali nažalost, nije mu bilo spasa - priča snuždeni komšija.

Dečak dotakao strujno sanduče koje je bilo pod naponomKako su objasnili porodici nesrećnog dečaka, on se prilazeći tetkinom prozoru rukom naslonio na strujno sanduče na zgradi koje je bilo pod naponom a, kako kažu, ne bi smelo da bude.

- Verovatno je to zbog iskrivljene bandere koja se nalazi prekoputa kuće a koju je oštetila oluja. Stvarno ne znam, tako su nam rekli. A rekli su nam i da to ne bi smelo da se desi bez obzira na oštećenu banderu te da je moguće da u zgradi nisu bile dobre strujne instalacije koje su morale ostati bez struje a ne pod naponom. Dete mi je udarila struja od 220 volti. To još nije zvanično potvrđeno i čekamo da nam se javi neko od nadležnih i da dobijemo pravu i tačnu informaciju. Šta god da se desilo, nema više našeg J. i ne znam šta ćemo – priča plačući neutešna majka.

Dečak dotakao strujno sanduče pored tetkinog prozora

Podsetimo, nesreća se dogodila sinoć oko 20.30 časova kada je i njima stigao poziv. Lekarska ekipa Hitne pomoći stigla je do mesta nesreće za svega par minuta i uprkos upornoj reanimaciji i pokušajima oživljavanja, dečak je preminuo u 21.45 časova a policija je do ponoći vršila uviđaj.

- Primili smo poziv u ulici Vuka Mandušića, reč je o udaru struje kod dečaka starog 11 godina. Ekipe su reagovale po prvom prioritetu, sprovedene su mere kardiopulmonalne reanimacije, ali dečak je podlegao povredama i preminuo - rekao je dr Krulj.

