'ČUDOVIŠTE MI JE RADILO STVARI OD KOJIH SAM SE GADILA' Progovorila žrtva srpskog biznismena kom se u SAD sudi zbog pedofilije!

Jedna od tri devojčice koju je u Americi, kako se sumnja, seksualno zlostavljao Beograđanin Miodrag V. (71) otkrila jezive detalje torture.

Ja sam najstarija žrtva ovog čudovišta! Mislila sam da nikada neću imati hrabrosti i snage da to kažem, ali tako je, ja sam žrtva prijatelja svog oca.

Ovim rečima počela je svoju hrabru ispovest devojčica (14), koja je bila žrtva seksualnog predatora Miodraga V. (71), biznismena rodom iz Beograda, a koji je u Montereju u Americi uhapšen i optužen za pedofiliju. Ova devojčica je jedna od tri žrtve Srbina, koji čeka presudu zbog jezivih optužbi za seksualne prestupe.

Podsetimo, porota je u junu Miodraga V. proglasila krivim po 28 tačaka optužnice, ali se čeka konačna odluka suda. Okrivljenom preti kazna od 440 godina zatvora, odnosno doživotna robija.

Zurio je u mene

- Vreme je da konačno nešto kažem. To je čovek koji je blizak prijatelj mog oca. Tokom pandemije koronavirusa moj otac je često odlazio kod prijatelja u njegov salon automobila, pa sam tako i ja znala da svratim do njih, naročito jer je bio i letnji raspust - kaže maloletna žrtva Srbina, čije su reči preneli američki mediji.

- Zurio je u mene i bilo mi je neprijatno. Na početku raspusta počeo je da me dodiruje, ali ja sam ćutala iz straha i nikome nisam ništa rekla - navela je maloletnica.

Kako je dalje opisala, ubrzo je osumnjičeni počeo sve više "da joj prilazi i radi stvari od kojih se gadila".

- Trljao mi je grudi, dodirivao me je po butinama, ljubio me je i povredio mi genitalije. Iako mi je teško, zahvalna sam Bogu što me nikad nije silovao kao ostale žrtve koje znam da jeste - rekla je devojčica:

- Jedini razlog zbog kog je uhapšen, jeste upravo zbog mog oca, koji ga je uhvatio da u svom salonu dodiruje drugu žrtvu. Moj otac ga je napao i zapretio mu da će ga prijaviti, ali je Miodrag pobegao na Floridu kod svoje ćerke.

Osumnjičeni je, kako je Kurir ranije pisao, lišen slobode nakon što je njegova ćerka na Fejsbuku objavila da joj je otac došao u posetu.

- Moj otac je video objavu njegove ćerke i odmah je obavestio policiju. Papirološki je trebalo neko vreme da se on vrati u Monterej sa Floride, jer se čekalo odobrenje suda - navela je ova hrabra devojčica:

- Kada je uhapšen, njegova porodica kao da ga se odrekla, čak je i ta ćerka obrisala sve sa društvenih mreža što ime veze s njim.

Kako je još navela, njoj je bilo jako stresno da prizna svom ocu da se i njoj desilo isto što i devojčici koju je spasio.

- U to vreme sam se osećala veoma napeto i morala sam da pričam sa stručnim ljudima o tome kako me je zlostavljao. Morala sam čak i da se skinem i slikam kako bi imali sve dokaze - ispričala je.

Izvori Kurira ranije su ispričali da se sumnja da pored tri devojčice zbog čijeg zlostavljanja se sudi Beograđaninu, nažalost, ima još žrtava.

- Američka inspektorka je posle njegovog hapšenja zvala i dve devojčice iz Srbije, čije je poruke pronašla u Miodragovom telefonu - ispričali su nam izvori.

Gledao je u mene sve vreme

Žrtva koja je u vreme zlostavljanja imala nepunih 12 godina, objasnila je i da je bila veoma nervozna u tom periodu kada je sve otkriveno.

- Na suđenju sam morala da pričam o stvarima koje mi je monstrum radio i to je bilo veoma traumatično. Takve stvari želim da potisnem duboko u sebi i da ih moj um izbriše. Zastrašujuće je bilo videti tog čoveka u odelu bez lisica ili čak u kombinezonu. Gledao je u mene sve vreme tim svojim zastrašujućim očima. Sedela sam tamo dva do tri sata i ježila sam se - rekla je ona, a preneli su američki mediji.

Žena lagala komšije da je umro!

Miodrag V. rodom je iz Beograda, a u SAD je otišao devedesetih godina. Kako su nam ispričali njegovi poznanici, on se tamo lepo snašao, otvorio je salon za prodaju automobila i automehaničarsku radnju.

- Redovno je dolazio u Srbiju, a nakon njegovog hapšenja njegova supruga je došla sama da proda imanje. Pitali smo je gde je Miodrag, odgovorila je kao iz topa da je umro. To nam je bilo sumnjivo, a jedan prijatelj je odlučio da to istraži i tada je na američkim sajtovima video da je Miodrag uhapšen i to zbog seksualnog zlostavljanja devojčica - podseća izvor.

Autor: