'KLJUČ LEŽI U ODNOSU RODITELJA PREMA DECI' Neuropsihijatar o dečaku ubici iz Ribnikara: REČ JE O POREMEĆAJU MENTALNOG ZDRAVLJA KOJI IMA U SEBI

Neuropsihijatar dr Zoran Dimitrijević kaže da se radi o nekom poremećaju mentalnog zdravlja koji ima u sebi osnovno, a to je apatiju ili gubitak potpunog emotivnog odnosa prema okolini.

BIo je ravna linija, saslušavan je četiri i po sata, nije izrazio nikakvo kajanje, potpuno smireno, ravnodušno i hladnokrvno je odgovarao na sva pitanja, reči su koje je izgovorio zastupnik porodica ubijenih o saslušanju masovnog ubice iz "Ribnikara". Neuropsihijatar dr Zoran Dimitrijević se slaže sa rečima advokata i navodi da je reč o nekom poremećaju mentalnog zdravlja koji dečak ima u sebi.

"Tragedija je ogromna, osim što sam neuropsihijatar, istovremeno sam i sudski veštak od 1999. godine. Tako da govorim kompetentno iz svih uglova i juče što je advokat rekao, da posle četiri i po sata saslušanja dečaka, koji je učinio takav gnusni zločin, da je to bila jedna ravna linija, da on nije se kajao, da nije pokazao nijednu emociju prema nekome koga je ubio. Kada kažem pokazao emociju, jer dešavaju se gnusna dela, ali nakon toga osoba koja je u stanju i trenutku činjenja takvih dela bila neuračunljiva iz nekog razloga, ako nije mentalni poremećaj, ona je pokazala neku vrstu kajanja ili neku vrstu drugog reagovanja", rekao je neuropsihijatar dr Zoran Dimitrijević i dodao:

"Navešću i jedan primer iz skorijeg vremena koji je nažalost opet učinilo dete od 14 godina gde je pucalo na svoga brata iz lovačke puške svoje bake, u jednom, da li u jednom afektivnom stanju ili nešto drugo, o tome se ne priča, o tome se ne govori, ali i to je jedan ugao koji govori da mladi ranije ulaze u adolescenciju, ranije ulaze u pubertet, ranije fizički sazrevaju i imaju svoj intelektualni razvoj, ali sigurno njihova psihička zrelost nije na tom stupnju i nivou da bi mogli da razumeju ovo delo", dodao je on.

Neuropsihijatar dr Zoran Dimitrijević navodi da ključ leži u odnosu roditelja prema dečaku i da će se u tom delu naći uzrok ovako tragičnih posledica.

"Jako je kratak vremenski rok da bi se mali dečak opservirao na pravi način i da bi se postavila dijagnoza ili eventualno odbacila dijagnoza nekakvog teškog mentalnog poremećaja. Ali, na osnovu ponašanja i na osnovu relevantnih činjenica, mislim da možemo da govorimo o nekom poremećaju mentalnog zdravlja koji ima u sebi osnovno, a to je apatiju ili gubitak potpunog emotivnog odnosa prema okolini, prema svojoj porodici. Od kada je to počelo i kada je počelo da bi se završilo, da li nekom ljubomorom ili željom za osvetom ili nesigurnošću deteta i da je to rezultiralo jednim ovako tragičnim događajem", rekao je Zoran.

