TELEFONI OTKRIVAJU DA LI JE BLAŽIĆ IMAO POMAGAČA Veštačenja rešavaju misteriju u slučaju masakra u Mladenovcu, a JEDNO JE KLJUČNO!

Mobilni telefoni Uroša Blažića, masovnog ubice iz Mladenovca, ali i njegovog oca, ujaka i brata od ujaka otkriće da li je Blažiću neko pomogao pre zločina, da li se sa nekim od njih dogovarao, ali i da li mu je neko od njih nabavio i dao oružje kojim je ubio devetoro ljudi u selima Malo Orašje i Dubona, saznaje "Blic".

Prema pisanju medija, Više javno tužilaštvo čeka rezultate niza veštačenja koja će otkriti sve detalje monstruoznog zločina koji se dogodio u selima pored Mladenovca.

Ključna za istragu, prema informacijama koje posedujemo, biće veštačenje mobilnih telefona ubice i njegovih muških članova porodice, kao i njihova psihijatrijska veštačenja.

- Telefoni će ukazati da li je sa nekim od njih Uroš Blažić razmenjivao poruke koje su se odnosile na zločin, da li je dogovarao ubistva, da li mu je neko od njih pomogao oko nabavljanja oružja - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Šta će otkriti druga veštačenja?

Kako dodaje, u narednim danima trebalo bi da stignu i balistička veštačenja, ali i kombinovano balističko i medicinsko veštačenje.

- Ta veštačenja treba da daju odgovor na to sa koje je Blažić razdaljine pucao, da li je pucao po žrtvama dok su ležale ranjene - dodaje naš izvor.

Inače, do sada je u postupku saslušano 55 svedoka, a u narednom periodu trebalo bi da bude ispitano još nekoliko. Njihovim saslušanjem ovaj deo istrage biće završen, a tužilaštvo ima rok od još tri meseca koliko može da traje istraga s obzirom na to da se radi o pritvorskom predmetu, da donese odluku o optužnici.

Podsetimo, svoj krvavi pir koji se dogodio 4. maja Blažić je započeo u selu Malo Orašje koje pripada smederevskoj opštini. Tamo se oko 23 časa nalazila grupa mladih koji su sedeli oko logorske vatre na pikniku. On je, kako se sumnja, iz automatske puške i pištolja ubio Marka M. (18), Aleksandra M. (18), N.M. (15), Lazara M. (20), Nemanju S. (21) i Petra M. (20) koji je kasnije podlegao povredama.

Oni su se tu okupili kako bi proslavili to što je Marko postao ujak. Osim njih, tu je bilo još nekoliko mladih koji su tu došli kako bi se družili, smejali.. Kada je Blažić izašao iz vozila, prema rečima meštana, jedan od ubijenih mladića doviknuo mu je da stane, međutim, Blažić se tu nije zaustavio već je nastavio da ispaljuje hice.

- Laza mu je doviknuo: "Stani bre šta pucaš, pobićeš nas sve..", a on mu je tad prišao i ispalio hitac koji ga je i ubio. Neki su se pravili i da su mrtvi, jedan od ubijenih je čak i provirio iza spomenika, a tad mu je Blažić prišao i rekao: "Jesam li ti rekao da legneš, sad ću da dođem da te ubijem" i to je uradio - reči su meštana koji je smogao snage i prisetio se šta se tog dana dogodilo.

Blažić je nakon pucnjave u Malom Orašju seo u automobil i krenuo u selu Dubona koje se nalazi desetak kilometra južno od Orašja. Tamo je ubio policajca Milana (22), njegovu sestru Kristinu P. (19) i njihovog prijatelja Dalibora T. (25).

- Svake večeri sedeli su tu i družili se, do kasno u noć i uvek su bili veseli i nasmejani. Naišao je Uroš i pucao iz blizine, a kada je čuo da i dalje vrište, preskočio je ogradu i ponovo pucao u njih, da bude siguran da ih je ubio. To veče Kristina, Milan i Dalibor su ubijeni, a Ivan, Nevena i još nekoliko devojaka su ranjeni. To je zauvek promenilo sudbinu našeg sela, više nikad ništa neće biti isto - rekao je za medije meštanin Stefan, jedan od organizatora oslikavanja murala.

Rođaka devojke koja je povređena: " Nikada neće ništa biti isto"

Rođaka Nevene Vujić (20) koja je ranjena u pucnjavi i kojoj je zbog posledice teškog ranjavanja amputirana leva podlaktica, rekla je da je Nevena i dalje u bolnici.

Njena mama svaki dan ide da je vidi da bude uz nju. Niko nije dobro i ne može ni biti posle svega što se dogodilo. Ona nije htela ni da kaže da je ranjena u ruku, pa je usledio šok kada smo to saznali - rekla je rođaka ranjene Nevene.

Ona dodaje da sada Orašjem vlada muk, tuga i neverica.

- Ovo sa Petrom nas je ubilo još više, jer smo se nadali i verovali da će on biti dobro. Na mestu tragedije je jeza i tuga. Bukvalno ni auta ulicom ne prolaze, na ulicama nema nikoga. Sve je pusto. Prvi put sam otišla da upalim sveće na mesto gde su deca ubijena. Posle skoro dva meseca jedva sam smogla snage da to uradim. Nikada neće ništa biti isto - rekla je ona.

Sestra ubijenog Dalibora: "Na svetu nisi bio sam, putuj spokojan"

Prijatelji i poznanici ubijenih mladih ljudi i danas, 60 dana kasnije, svakodnevno na društvene mreže kače potresne fotografije i snimke sa njihovim prijateljima koji su ubijeni u masakru.

Sestra ubijenog Dalibora, Suzana, na Fejsbuku gotovo svakodnevno objavljuje zajedničke fotografije, pesme.

- Životi su se promenili svim porodicama, pa i meštanima, više ništa nije kao pre, niti će biti... Skoro svakodnevno sam kod mojih ili ako nisam, u kontaktu smo, ali više ni razgovori nisu kao pre, svu svoju tugu ispoljavam kroz pesme koje noću, kad ostanem sama, pišem i posvećujem njemu, ali ni ta tuga ne izlazi u količini koju imam.... Majčine suze i posle 60 dana ne prestaju, niti su se smanjile, što znači da vreme ne leči ništa, kao ni očev bol i pogled koji je ostao od tog događaja - rekla je za Suzana, sestra ubijenog Dalibora.

Autor: