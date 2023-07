David Tomić (19) iz Bogatića bez razmišljana prišao da pomogne deci koja su kvadom udarila u ogradu i prevrnula se s njega. U sekundi se prisetio lekcija iz prve pomoći i sprečio tragediju

David Tomić (19) iz Bogatića postao je pravi heroj, nakon što je u selu Belotić nesebično priskočio u pomoć dečaku (13) koji je pao sa kvada usred vožnje sa starijom sestrom i zakucao se u ogradu!

Zahvaljujući ovom hrabrom tinejdžeru i njegovom prijatelju, brat i sestra su preživeli jeziv pad.

Kako saznajemo, za upravljačem kvada bila je devojčica, dok je dečak sedeo pozadi, i ona je iznenada izgubila kontrolu nad vozilom i udarila u drvenu ogradu. Nesreća se desila 18. aprila, a na svu sreću, baš u tom momentu u blizini se našao David.

Video kroz prozor

Ovaj skromni mladić, inače marljiv i vredan mehaničar u jednom auto-servisu u Bogatiću i volonter u Crvenom krstu, jedva je pristao da priča za Kurir o svom podvigu, jer kako kaže, ne želi previše da se eksponira. Mladić koji je iz školske klupe odmah počeo da radi, tvrdi i da je uradio ono što bi učinio svaki čovek - pomogao je drugome u nevolji.

- Tog dana bio sam kod bake u selu i trebalo je već da idem kući u Bogatić, ali sam nešto odugovlačio i ispostavilo se da sam dobro postupio. Kroz prozor sobe video sam kvad i na njemu dvoje klinaca kako direktno udaraju u plot, a potom od siline udarca kvad se okreće na bok, a oni ispadaju sa njega - počinje priču David i dodaje:

- Nisam mogao da verujem da su pali. Bez razmišljanja sam istrčao iz kuće kako bih im pomogao.

On kaže i da je po dolasku na mesto nesreće zatekao jeziv prizor. - Dečak je ležao na zemlji, onako polusvestan, a glava mu je bila krvava. Sav je bio u ogrebotinama koje je verovatno zadobio prilikom pada. Scena je bila strašna, jer je jedva disao, gubio je dah i počeo je da se guši, dok je sestra sedela pored njega i plakala - prepričao nam je uznemirujuću scenu Tomić, koji je zatim dodao da se i on preplašio i da u prvi mah nije znao šta da radi. Kako dalje navodi, on se u sekundi setio lekcija iz prve pomoći, koje je ranije učio, te je odlučio da to sada primeni.

Roditelji zahvalni

- Prisebno sam dečaku izvadio jezik da se ne uguši, uverio se da nema preloma, osvežio sam ga vodom i kada je počeo normalno da diše, sa prijateljem Veljkom Rakićem sam ga stavio na ravnu površini pored puta - kaže David i nastavlja:

- Kad smo se uverili da je dobro, stavili smo ga u kola i prevezli ga do doma zdravlja u Bogatiću, gde su nam lekari rekli da povrede koje je zadobio nisu opasne po život i to nas je baš obradovalo.

Prema njegovim rečima, roditelji povređenog dečaka došli su odmah za njima u bolnicu gde su im se srdačno zahvalili što su spasili njihovog sina.

- Bili smo srećni što je na kraju sve dobro ispalo. Drago mi je da sam nekome pomogao, ali smatram da svi treba da pomažemo jedni drugima i da ćemo tako postati bolji ljudi - rekao je David Tomić.

Lečenje u Beogradu

Povređeni dečak je posle ukazane prve pomoći, iz doma zdravlja u Bogatić prevezen u šabačku bolnicu, pa u Klinički centar u Beogradu.

- Čuo sam da se dečak sada oporavlja i da je dobro. Prethodno je bio u šabačkoj bolnici, tamošnji lekari su ga na kraju ipak uputili za Beograd- navodi David.

Srećni smo što ga poznajemo

Prijatelji Davida Tomića kažu da je on skroman i dobar momak.

- On je jedan divan dečko koji odiše pozitivnom energijom, ali i svojom dobrotom i skromnošću u šta smo se i sami uverili. Drago nam je što ga imamo u svojoj blizini. Danas je malo takvih ljudi, a mi imamo sreću da poznajemo baš jednu takvu dušu - rekli su nam Tomićevi prijatelji.

Autor: