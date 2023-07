'BEBA NEĆE IMATI SEĆANJA NA MAJKU' Prijatelji se opraštaju od majke četvoro dece koja je poginula kod Nove Varoši

Naša kuća ovog vikenda primila je najtežu vest od svog postanka: dobra i draga koleginica Ivana Đorđević-Jovović (41), poginula je u subotu na magistralnom putu kod Nove Varoši. Ivana je bila majka četvoro dece - saopštio je portal eKapija.

Šestočlana porodica vraćala se u subotu automobilom iz Crne Gore, za Beograd. Vozio je suprug, Ivana je sedela na mestu suvozača, a deca na zadnjoj klupi. U jednom trenutku, njih je 26-godišnji vozač za volanom "škode" počeo da pretiče, tamo gde se to nikako ne sme. Izgubio je kontrolu nad kolima i udario, otpozadi, u porodični "folksvagen turan", izguravši ga sa puta. Deca i suprug su lakše povređeni, ali Ivana je, pri sletanju, zadobila fatalne udarce.

- Samo dva dana delila su nas od ponovnog susreta i druženja sa našom koleginicom, jer je Ivana ovog ponedeljka trebalo da se sa porodiljskog odsustva vrati na svoj dugogodišnji posao softver developera eKapije.

Kako pišu, devojka iz Kosovskog pomoravlja, matematički genije, ostvarena žena, dobroćudan, druželjubiv i duhovit član kolektiva, jedna od onih osoba koje niko nikada ne ogovara jer je nemoguće zamisliti da za tako nešto može da bude povoda, postala je žrtva jednog divljaka i magarca kakvih su naši drumovi, nažalost, puni.

"Ivanina beba neće imati sećanja na majku"

- Naše male divljake i magarce, naime, ne uče da će, kada porastu, takvi mamini i tatini sinovi postati - veliki magarci, a to, s obzirom na neizbežnost drumskog saobraćaja, znači i potencijalne ubice. Ovaj polusvet posebno je opasan kad zasedne u automobile sa 150 konjskih snaga ili više. Ti konji predmetnom magarcu, razmaženom i punom sebe, daju samouverenost da je dorastao - za konja. Po njegovoj meri je, od svih puteva, samo autoput sa zasebnom, konjskom trakom. Za njega ograničenja ne važe. Vidi li kakav auto ispred sebe, on mora da ga prestigne, kao na trkama, odlučan da stigne prvi na cilj – koji? – i da mu, uz to, bude zabavno - piše eKapija.

Kako navode, zbog nečijeg nedostatka poštovanja za najosnovniju vrednost kakva je svetost ljudskog života, nestalo je zrele i časne, osećajne i empatične žene. Od četvoro Ivanine dece, najmlađe, još beba, neće imati nikakvo sećanje na svoju majku, koju smo svi toliko voleli.

- Zbogom, draga naša Ivana. Nije nam se dalo, ovog ponedeljka. Tvoja eKapija - saopštio je ovaj portal.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u subotu, kada je Luka T. (26), vozač "škode" je iz pravca Bistrice ka Novoj Varoši, na deonici između dva tunela preticao vozila na delu puta gde je preticanje zabranjeno saobraćajnom signalizacijom, izgubio je kontrolu nad škodom i udario u "volksvagen turan" koji je vozio B. K. (41), suprug nastradale žene.

Kako smo pisali, Luka T. u svom dosijeu već ima dva saobraćajna prekršaja.

