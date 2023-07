Kosta K. koji je 3. maja počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, gde je ubio devet učenika i čuvara škole u nedelju puni 14 godina, a na društvenim mrežama već danima dobija na stotine čestitki!

Neki od korisnika TikTok platforme su čak napravili i grupe podrške u kojima odbrojavaju dane do Kostinog rođendana, koji pada 30. jula.

Dečaka ubicu, koga su robije spasle upravo njegove godine, pošto u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14. što je olakšavajuća okolnost, podržavaju i sa domaćih i sa stranih profila. "Deset dana do rođendana, devet dana do rođendana, sedam dana do rođendana...

Unapred srećan rođendan -glase objave u jednoj od bizarnih grupa, a ispod svake od njih nižu se komentari.

Tu su i čitavi tekstovi u kojima neki od korisnika žele Kosti K. dobro zdravlje, dug život, ali i da "služi" svojoj zemlji. Bilo je i onih koji su istakli da se nadaju da će dečaku ubici lekari na psihijatriji, gde se on trenutno nalazi, doneti rođendansku tortu.

Ipak, kako se može primetiti, ovakve poruke mahom dolaze sa lažnih profila. Naravno, ima i onih koji traže da se grupe i profili koji veličaju Kostu K. ugase i zabrane.

Profesor kliničke psihologije dr Radomir Čolaković za Informer navodi da je izvesno da među onima koji na ovakav način veličaju dečaka ubicu ima osoba koji su potencijalne ubice.

- Neki od onih koji šalju čestitke Kosti i koji mu se dive su sigurno poremećeni i bolesni jer se poistovećuju sa ubicom. Problem je i što je sve više omladine koji su nekritični na nakaradne sadržaje. U adolescentskom periodu se gomilaju frustracije, a ako je nešto devijantno popularno, pitanje je "gde će okrenuti" svoje frustracije. Uvek je "zabranjeno voće" najslađe, a mnogi se upacaju i krenu pogrešnim putem - navodi sagovornik.

Kako ističe, roditelji koji primete da njihova deca podržavaju nasilnike, ili čak pišu komentare podrške za dečaka ubicu, bez oklevanja treba da reaguju.

- Samo po crtežima i žvrljanju dobar stručnjak može prepoznati da li je dete psihopata, da ne pričamo o komentarima u kojima se veličaju oni koji su učilini ili čine zlo. Roditelji moraju potražiti dobrog psihologa i psihijatra, jer samo intenzivan rad može promeniti takvu decu - navodi dr Čolaković.



Podesećamo, ovo nije prvi put da korisnici interneta pružaju podršku dečaku ubici. Za ova dva i po meseca osvanulo je na stotine su raznih Fejsbuk grupe i Tiktok profila, na kojima su ubicu nazivali "herojem", "carem" i "kraljem". Pojedine devojčice su se čak takmičile koja od njih bi bila bolji par sa Kostom. Takođe, otišlo se toliko daleko da su u inostranstvu počeli i da prodaju i majice sa likom ovog maloletnog ubice.

Zbog veličanja masakra u OŠ " Vladislav Ribikar", protiv 82 učenika starijih od 14 godina podnete su krivične prijave, a njima je na teret stavljeno ugrožavanje sigurnosti i širenje panike i nereda putem društvenih mreža, u periodu od 3. maja do 7. jula.

Reč je o učenicima koji su u vreme izvršenja dela bili krivično odgovorni, odnosno stariji od 14 godina. Od ukupno 82 učenika protiv kojih su podnete krivične prijave, 29 je uhapšeno i sprovedeno pravosudnim organima na dalje postupanje, receno je u MUP-u.

