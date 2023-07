EVO KAKO SU IZGLEDALE 4 GODINE ROBIJE MARKA MILIĆEVA: Pobegao u Kinu, probao da se ubije, pa dobio dete u zatvoru

Marko Milićev, koji je 25. jula 2014. izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Luka Jovanović (21), proveo je iza rešetaka četiri godine i iz zatvora je izašao 2019. Dok je služio svoju kaznu, dobio je ćerku i to tri dana pre treće godišnjice nesreće.

Tokom boravka iza rešetaka, pokušajo je da se ubije tako što je isekao vene, a pred kraj služenja kazne Kuriru se obratio pismom u kom je uputio izvinjenje Lukinim roditeljima, ali rekao i zbog čega ne želi da otkrije ko je vlasnik "kantrimena", niti ko mu je pomogao da posle nesreće pobegne iz Srbije.

Podsetimo, tokom prethodnih godina iznete su brojne spekulacije o tome ko je vlasnik automobila koji do danas nije pronađen, a u tom kontekstu pominjala se i Snežana Divac, supruga košarkaša Vlada Divca.

- Luke više nema, i to je teret koji ću ja nositi zauvek. Više od svega bih voleo da postoji način da se to promeni. Želim javno da se izvinim svima. Na prvom mestu Lukinoj porodici i prijateljima, zatim posrednim i neposrednim učesnicima u ovoj nesrećn, kao i onima koji su nedužni i bez ikakvog razloga uvučeni u nju - napisao je Marko Milićev u pismu koje je iz zatvora Zabela dostavio redakciji Kurira.

On se osvrnuo i na to zbog čega tokom sudskog postupka, ali ni kasnije nije želeo da otkrije ko je vlasnik "kantrimena".

- Jasno je da po zakonu nisam u obavezi da navedem vlasnika vozila. Postavljam pitanje: da li bi nečije ime bilo šta promenilo? Osećam moralnu obavezu i želim jasno da kažem da porodice Divac i ostale osobe kojima se u javnosti licitiralo nemaju nikakvu vezu, odnosno dodirnu tačku bilo sa mnom, udesom ili vozilom. To odgovorno tvrdim!! - napisao je on tada iz Zabele navodeći da vlasnik vozila svakako nema nikakve veze sa nesrećom koja se dogodila dok je on bio za volanom kantrimena.

- Sve što sam imao da kažem vezano za saobraćajnu nesreću rekao sam na sudu. Jedina osoba s kojom mogu da razgovaram na tu temu je gospodin Bojan Jovanović, otac Luke Jovanovića, zato što je sudbina s lakoćom mogla da postavi mog oca ili nečijeg drugog na njegovo mesto. Činjenica je da su te kobne noći načinjene mnoge greške, ne samo s moje strane, i da je splet nesrećnih okolnosti doveo do saobraćajne nezgode u kojoj je Luka nastradao - napisao je Milićev.

Inače, samo nekoliko dana posle nesreće na Brankovom mostu, Milićev je bio priveden u Beogradu, zbog drugog krivičnog dela. Policija je tada još uvek tragala za vozačem "kantrimena", ali je on posle saslušanja pušten. Tada mu se izgubio svaki trag, a kasnije je otkriveno da je 17 dana kasnije kupio kartu za Istanbul, u jednom smeru i odleteo iz Beograda 10. avgusta. Nakon 38 dana skrivanja, 1. septembra je uhapšen u Kini, a nekoliko dana kasnije deportovan u Srbiju.

Odmah je prebačen u pritvor Centralnog zatvora, u kom je pokušao da se ubije u januaru 2015. tako što je sebi prerezao vene žiletom. Povrede su, međutim, sanirane i on se brzo oporavio. Tokom suđenja, koje je vodio tada Treći osnovni sud, nije postavljao pitanja, uglavnom je ćutao i pratio postupak. Posle izrečene presude od četiri i po godine zatvora, odmah je prebačen na izdržavanje kazne.

Podsetimo, Luka Jovanović se 25. jula 2014. sa drugovima vraćao iz grada, kada im je na ladi otpao točak na Brankovom mostu. Dok su gurali automobil srednjom trakom, na njega je naleteo "kantrimen". Dva dana kasnije, nesrećni mladić preminuo je u bolnici.

