POVREDA GLAVE PRETUČENOG VETERINARA JE BILA UŽASNA Lekari su se tri dana borili za njegov život, ali mu nije bilo spasa

Veterinar iz Bogatića Boris Dražić (44) preminuo je juče u UC KCS od zadobijenih povreda u tuči koja se dogodila u petak oko 2 sata posle ponoći ispred kafića, dok je branio rođaka od pomahnitalih napadača.

Kako "Blic" nezvanično saznaje povrede glave koje je zadobio Boris bile su očigledno presudne, jer od trenutka kada je dopremljen u Urgentni centar, lekari su se borili za njegov život.

- On je očigledno imao takvu povredu glave da je po svemu sudeći to bilo fatalno po njega. Od kada je dopremljen on je sve vreme bio u lošem stanju. Što se abdomena tiče, koliko je poznato on tu nije imao nekih težih povreda, ali povreda glave je bila užasna. Tokom čitave borbe dolazilo je i do srčanog zastoja, međutim uprkos naporima, nije mu bilo spasa - kaže naš sagovornik upućen u slučaj.

Kako dalje saznajemo, lekari Urgentnog centra KCS pokušali su da spasu nesrećnog čoveka, ali povrede su bile teške.

Podsetimo, dežurna ekipa hitne službe Doma zdravlja u Bogatiću je zbrinula povređenog B.D. koji je reanimiran u transportu do šabačke bolnice, gde je još jednom reanimiran i intubiran i hitno transportovan u Klinički centar u Beogradu.

Podsetimo, trojica uhapšenih su fizički napali D.M. (28) koji je bio u društvu teško povređenog B.D. kada su njih dvojica napustili lokal i krenuli kući.

- Boris je već bio izašao i čekao pored automobila prijatelja D.M., za kojim su iz lokala krenula i trojica mladića i gurnuli ga, a onda je započela tuča u kojoj se ovaj branio. B.D. je prišao sa namerom da pomogne prijatelju i u trenutku je dobio udarac od kojeg se srušio kao pokošen na trotoar. Ležao je na boku bez svesti, a nakon toga ga je jedan od mladića šutirao po telu - naveo je naš izvor.

Kako je "Blic" pisao, mladići koji su nasmrt pretukli Borisa na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvo negirali su krivično delo, ali oni iza sebe imaju debeo dosije.

Prema informacijama "Blica", uhapšeni D.D. u svom dosijeu ima kršenje Zakona o javnom redu i miru, iznudu u pokušaju sa elementima nasilja, kao i zloupotrebu narkotika.

Drugi osumnjičeni, S.B. u svom dosijeu takođe ima iznudu u pokušajima, takođe krivično delo sa elementima nasilja. Njima je pritvor određen zbog opasnosti uticaja na svedoke i oštećene, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Treći uhapšeni, Đ.L. nije osuđivan, a pritvor mu je određen zbog opasnosti uticaja na svedoke i oštećene.

