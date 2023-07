UTOPIO SE MUŠKARAC (84) IZ BRESTOVCA: Otišao da se okupa u Bubličkom jezeru i nije isplivao, nakon pronalaska tela otkrivena njegova TUŽNA SUDBINA...

Muškarac Vlasta Nikolić (84) iz Brestovca utopio se 25. jula u Bubličkom jezeru nedaleko od brestovačke brane.

Kako navode mediji, on je živeo sam, jer mu je pre godinu dana preminula supruga, a obe ćerke su mu preminule ranijih godina.

Potvrđeno je da je došao da se kupa u jezero i najverovatnije ga je voda presekla.

Njegov komšija je rekao za medije da je i njega terao da idu zajedno na jezero, ali da on nije mogao.

Telo pronašao kupač

Telo je, kako navode mediji, na kraju isplivalo daleko od mesta gde je ušao u vodu i bilo je na otprilike polovini jezera, pa ga je prvo primetio jedan kupač.

On se vratio na obalu, te je sa prijateljima seo u čamac kako bi utvrdili da li je zaista telo plutalo po vodi. Kada su to učinili, vratili su se na obalu i prijavili Momiru Saviću, koji drži restoran na obali Bublice i on je pozvao policiju. Nešto posle 20 sati, spasilačka vatrogasna ekipa iz Prokuplja je izvadila telo iz vode.

Autor: