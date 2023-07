MONSTRUMU KOJI JE ĆERKU (8) ZAKLJUČAO U STANU STIGAO U SUD: Danima držao dete u kadi gladno i žedno

U Prvi osnovni sud u Beogradu stigao je Uroš Pašajlić koji je osumnjičen da je ćerku (8) držao zaključanu u stanu na Mirijevu 15 meseci.

Uroš Pašajlić, koji se sumnjiči da je osmogodišnju ćerku 15 meseci držao zatočenu u stanu u Mirijevu, bez hrane, vode i adekvatne brige, stigao je maricom u Prvi osnovni sud u Beogradu, kako bi se izjasnio o krivici. Pašajlić je, podsetimo, uhapšen pre tačno četiri meseca, 28. marta i od tada je u pritvoru.

Za stravičan slučaj saznalo se kada je Pašajlićeva partnerka I. L. 24. marta, nakon petodnevnog zatočeništva u stanu u Boriči, u kom je živela sa Pašajlićem 15 meseci, uspela da pobegne i ode u policiju. Policajcima je ispričala da ju je Uroš danima tukao, pretio joj i rekao joj “da zbog nje njegova ćerka iz prvog braka nema šta da jede”.

"Rekla je da je do tada mislila da Uroševu ćerku čuva njegova strina, jer joj on to rekao. Međutom, tokom torture je shvatila da je dete verovatno samo u stanu. Nažalost, to se ispostavilo kao tačno", podseća izvor.

Policijska službenica koja je odmah otišla u stan u Mirijevu po prijavi I. L. u svom svedočenju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, opisala je u kakvom je stanju zatekla devojčicu.

"Kada smo ušli, u stanu nije bilo svetla, ali je svetlo bilo upaljeno u kupatilu. Vrata kupatila su bila zaključana sa spoljne strane i ključ je bio u bravi. Kada smo otvorili, iz kade se promolila devojčica koja nije ustala, već se samo pridigla u sedeći položaj. Na sebi je imala jaknicu sa kapuljačom, donji deo trenerke, odeća je počela da spada kada sam je uzela u naručje jer je bila mnogo mršava. U kadi nije bilo posteljine, ležala je na nekoj krpi", izjavila je navodno policajka.

Policija je odmah raspisala potragu za Urošem Pašajlićem, ali se on uspešno skrivao četiri dana. Pronađen je i uhapšen u stanu svog prijatelja na Karaburmi. Inače, kada je priveden na saslušanje u tužilaštvo, Pašajlić uopšte nije pitao za svoju ćerku niti njeno zdravstveno stanje.

