'FALIŠ MI DO BOLA, DANAS KADA BI NA TVOJOJ TORTI BILO 29 SVEĆA' Otac Mateja Periša uputio tužne reči pokojnom sinu: Grlim te svom snagom (FOTO)

Danas bi Matej Periš (27) iz Splita, koji je nastradao za doček Nove 2022. godine u Beogradu, proslavio svoj rođendan, a ovim povodom se oglasio njegov otac Nenad Periš.

Nenad, koji je te 2022. godine pet meseci tragao za svojim sinom koji se vodio kao nestao, sve dok njegovo telo nije pronađeno u Dunavu na Adi Huji u Beogradu, objavio je tužnu poruku posvećenu svom pokojnom sinu.

- Pre dve godine na današnji dan bio sam kao i danas, večeras u ovoj dalekoj zemlji, pričali smo. Rekao si mi tada: "Volim te"… Danas, evo, na isti dan koji nisam ni mogao zamisliti da će doći, ja tebi kažem: "Fališ mi, do boli ,do boli ...". Danas, kada bi na tvojoj torti bilo 29 sveća grlim te svom snagom. Zajedno smo kao i tada… Zajedno zauvek - napisao je Nenad Periš na svom Fejsbuk profilu.

Ispod ove njegove objave nizali su se komentari podrške, utehe i lepih reči za pokojnog Mateja.

- Matej, neka ti je srećan rođendan među anđelima u večnom životu. Šaljem vam ljubav i puno snage, a Mateju mir u duši. Nije uteha, ali nismo ga zaboravili. Uvek je u našim srcima - samo su neke od poruka ispod objave Nenada Periša.

Podsetimo, mladi Splićanin je prošle godine sa društvom iz Splita fdošao u Beograd na doček nove godine. Prijatelji su uoči dočeka, u noći između 30. i 31. decembra 2021, otišli u Beton halu, gde su bili u nekoliko kafića, a na kraju su otišli u klub "Gotik". On je u jednom trenutku otišao od svojih prijatelja, izašao napolje u majici i počeo da trči beogradskim ulciama.

Njegovo kretanje snimile su sigurnosne kamere. Trčao je, iako ga niko nije jurio, sve do kafića "Savanova", gde se spustio do reke, ušao u vodi, malo plivao i nestao u talasima.

Matejevi prijatelji prijavili su njegov nestanak ujutru.

- Zbog čega je Matej napustio klub do danas nije razjašnjeno. Njegovi drugovi su ispričali u istrazi da su mislili da je otišao sa nekom devojkom ili do toaleta, kao i da im njegov odlazak nije bio čudan, jer je i ranije imao običaj da ode tokom izlaska, ali se uvek ispostavilo da je otišao s nekom devojkom ili društvom - kaže sagovornik i dodaje da je Matej poslednji poziv uputio svojoj drugarici iz Splita, Maji Sopti, koja je u to vreme takođe bila u Beogradu. Međutim, ona mu se nije javila.

Kako smo tada pisali, bazne stanice locirale su signal Periševog mobilnog telefona prvo kod "Savanove", a tek kasnije i kod Velikog ratnog ostva. Ono što je zanimljivo jeste da je njegov telefon lociran čak dva i po sata nakon što je Matej poslednji put snimljen i to kako se spušta stepenicama do Save.

- Telo muškarca koji je na sebi imao garderobu koju je Matej nosio u noći nestanka, pronađeno je 18. maja 2022. oko 9 časova ujutru. Telo su pronašli mornari koji su se nalazili na Adi Huji. U džepu je pronađen mobilni telefon, a na ruci srebrni sat. Već na licu mesta prema odeći se zaključilo da je reč upravo o nestalom Splićaninu. Zvanična informacija MUP-a stigla je sutradan, 19. maja. Saopšteno je da je DNK analizom utvrđeno da se radi o Mateju, kao i da je prema nalazu obdukcije, smrt nastupila nenasilnim putem - podseća naš izvor.

U crkvi Svetog Ante u Beogradu, potom je bila održana misa koju je zajedno sa srpskim patrijarhom Porfirijem održao i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Nadbiskupija Srbije pripremila je 27 belih ruža za 27 godina Matejevog života, a stotine građana došlo je da ga isprati na večni počinak.

