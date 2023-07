Otac koji je držao ćerku zarobljenu u septembru iznosi odbranu: U optužnici jezivi detalji o stanju devojčice

Prvo ročište nije održano jer nije došao Pašajlićev branilac.

Uroš Pašajlić, koji je osmogodišnju ćerku L. P. držao zatočenu u stanu na Zvezdari, danas je iz pritvora doveden u Prvi osnovni sud u Beogradu. Suđenje nije održano jer je Pašajlićev branilac na odmoru, o čemu je obavestio sud, a optuženi je rekao da je upoznat sa time da njegov branilac neće prisustvovati suđenju. Pašajlić će zbog toga svoju odbranu, ukoliko odluči da je iznese, izneti 8. septembra.

Optuženi otac u sudnicu je uveden u pratnji dva policajca, a izgledao je potpuno ravnodušno. Kroz hodnik suda prošao je gledajući pravo pred sebe, a u samoj sudnici je sa sudijom razgovarao potpuno smireno.

Sedam dana bila sama

Prema navodima iz optužnice, devojčica je sedam dana bila zaključana u stanu bez osnovnih uslova za život.

Policajka PS Palilula, koja je pronašla devojčicu, rekla je da je 24. marta u kasnim večernjim satima otišla na adresu za koju je ukazano da postoji mogućnost da je ostavljeno dete. Kada je policija stigla, uočeno je da na vratima stana nema brave.

Policajci su lisicama otvorili vrata stana i tada su ušli u prostoriju u kojoj nije bilo svetla. U pitanju je velika prostorija koja je ličila na dnevni boravak i koja je bila puna smeća. Pretragom stana policajci su uočili da su vrata kupatila zaključana, a ključ se nalazio u bravi sa spoljne strane. Kada su ušli u kupatilo devojčica je, kako je navedeno u optužnici, virila iz kade, ali nije ustala, već se pridigla u sedeći položaj.

Na sebi je imala roze jaknu sa kapuljačom, donji deo trenerke koja joj je dosezala do ispod kolena, a bila je mršava do te mere da je s nje spadala odeća.

U kadi u kojoj je ležala nise se nalazilo ništa osim prljave majice koja se nalazila ispod deteta. Devojčica je bila normalne visine za svoj uzrast, ali izuzetno neuhranjena. Policajka je rekla da je bila toliko lagana, da je osećaj bio kao da je teška svega dva kilograma.

Kako je navedeno, u kupatilu nije bilo ni hrane ni vode, grejanje nije radilo, a prozor je bio otvoren na kip. Policajka je opisala da je bilo hladno i da se u kupatilu, kao i u celom stanu, osećao neprijatan miris.

Devojčica u početku nije govorila, a potom je tražila vodu. Policijski službenici su, čekajući radnike Centra za socijalni rad, devojčici dali da gleda crtane. Vodu su joj davali kap po kap jer nisu znali kako će da reaguje na unošenje tečnosti.

Partnerka prijavila

Pašajlić je, kako je i sam priznao, zavisnik od kokaina, a imao je problem i sa alkoholom. Za zlostavljanje devojčice saznalo se jer je njegova partnerka Ivana L. (47) smogla snage da pobegne od zlostavljača, a tokom davanja iskaza rekla je da je od Pašajlića čula da drži ćerku u drugom stanu.

- Došla je u stanicu sa vidnim teškim povredama na licu. Rekla je da ju je Uroš udario glavom u nos i da misli da joj ga je polomio. Tada je navela da je saznala da on ima ćerku koju drži u stanu u Mirijevu i koju samo povremeno obilazi - rekao je sagovornik Telegrafa.

Ivana je takođe bila zatočena i to u stanu u Borči.

Kako je ispričala policiji, Pašajlić ju je 19. marta pretukao, a ona je pet dana kasnije skupila snagu da pobegne i prijavi ga. Rekla je da nije smela da izađe iz stana u Borči jer ga se plašila, kao i da joj je nos slomio glavom. Tada je saznala da Pašajlić ima ćerku koju drži zaključanu u stanu na Zvezdari, da devojčima ima osam godina i tamo živi sama, a on je ponekad obilazi kako bi joj odneo hranu.

Ivana je, nakon što je našla račune adresirane na stan na Zvezdari, krvava otišla u policiju, ispričala sve što zna i predala račune. Ivana je izjavila da nije znala da je dete samo u stanu.

- Nisam znala da je dete samo u stanu. Sa Urošem sam u vezi bila od 2019. i te godine sam upoznala i devojčicu, bila je kod mene tri nedelje. Dve godine kasnije, u decembru 2021., on se doselio u moj stan. Rekao mi je da je dete kod njegove strine, koja brine o njoj, nisam mogla ni da zamislim šta se dešava. Posumnjala sam u njegovu priču tek kada mi je u svađi rekao da njegova ćerka zbog mene nije jela pet dana. Tada sam posumnjala da nešto nije u redu, jer je on bio sa mnom pet dana. Uroš mi je govorio da neće da me vodi u stan u Mirijevo jer je mnogo mali i da je bolje da budemo u Borči - saopšteno je za Telegraf.rs.

Pašajlićeva partnerka je, nakon prijave, sa policijom ušla u stan na Zvezdari i, kako je rekla, nije mogla da veruje kako je dete izgledalo.

- Garderoba na njoj je delovala kao da joj je velika koliko je bila mršava. Sve je smrdelo, nije umela više da priča normalno, a kada je boravila kod mene, pričala je normalno. U kesi nije bilo hrane, samo prazne ambalaže, a ona nam je pokazala rukom na kesu čim smo ušli u kupatilo. Htela je da kaže da je gladna... Ono je bilo strašno - rekla je Ivana L.

Optužen za dva krivična dela

Potraga za Pašajlićem trajala je četiri dana. On je lociran je pomoću baznih stanica mobilnog telefona i uhapšen u štek stanu na Karaburmi, gde ga je krio prijatelj.

Pašajlić se na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu branio ćutanjem, a naveo je da duže vreme pije i koristi narkotike.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu dužem od dve godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao telesni integritet svoje ćerke, maloletne oštećene L. P. čime bi učinio krivično delo Nasilje u porodici.

U toku postupka biće preduzete dokazne radnje u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog Pašajlića stiču obeležja i krivičnih dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i Kršenje porodičnih obaveza. Takođe, biće preduzete dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li je nad Ivanom L. (47) emotivnom partnerkom počinio Nasilje u porodici, Zlostavljanje i mučenje i Protivpravno lišenje slobode, navedeno je u sopštenju tužilaštva.

Tužilaštvo će za izvršenje svakog od navedenih krivičnih dela predložiti sudu izricanje maksimalne kazne prema okrivljenom, kao i izricanje mere bezbednosti obavezno lečenje narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara u skladu sa nalazom i mišljenjem sudskog veštaka.

Optužnica protiv njega podignuta je 27. aprila.

Pašajlić je optužen za dva krivična dela - Nasilje u porodici i Zlostavljanje i mučenje na štetu maloletnog lica - a mogao bi da dobije više od 10 godina robije.

