Udario me pesnicom u zube, krv je lila na sve strane, ali mu nije bilo dosta pa je počeo da me davi i da me vuče po podu, da bi me bacio ispred dece koja su vrištala od straha

Ovako svoju ispovest započinje Sandra Sadiki, samohrana majka iz Zemuna, koju je muž brutalno pretukao.

Sandra kaže da je žrtva višegodišnjeg nasilja.

- Sve je počelo 2018. godine, kada se rodilo treće dete. Tukao me pred decom i smetale su mu moje ćerke iz prvog braka, a sa njim imam sina i ćerku. Znala sam da će me tući kada dođem sa posla. Otišla sam u kupatilo i uključila sam telefon da bih imala dokaz. Ušao je u kupatilo, udario me pesnicom, podigao me, počeo da me vuče i odvukao me u spavaću sobu i tu da me udara - kroz suze priča Sandra o jezivom porodičnom nasilju koje je preživela.

Kako je u ekskluzivnoj ispovesti za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić ispričala ona je tada uzela telefon i istrčala na ulicu.

- Završila sam u bolnici, a potom sa troje male dece u materinskom domu - dodala je Sandra, koja ne razume zašto je pristao na zajednički život sa njom ako nije mogao da prihvati i njenu decu iz prvog braka.

Prema njenim rečima, u materinskom domu je provela osam meseci.

- U novembru sam izašla ih materinskog doma i nisam imala gde da odem. Pomirila sam sam se njim, dolazio je da viđa dete, pravio se dobar i osećala sam krivicu što sam ga prijavila. Vratila sam mu se. Bilo je i boljih i lošijih dana. Ništa se nije promenilo. Dobila sam i drugo dete sa njim. Nakon toga sam dobila šećer, pa i problem sa štitnom žlezdom. Lišena sam radne sposobnosti i primam socijalnu pomoć - kaže Sandra.

Njen suprug je, nakon toga, predao zahtev za starateljstvo nad decom kako bi on dobijao novac.

- Pričao je svaki dan samo o parama. Nisam mogla to da izdržim, nastavio je sa batinama. Sudski dobijam starateljstvo dva puta, a on zabranu prilaska. Tukao me pesnicama, hvatao za vrat...Smetale su mu ćerke iz prvog braka, bio je ljubomoran kada provodim vreme sa njima. Bio je besan zbog toga - dodaje Sandra.

Nije poštovao vreme kada treba da viđa decu, a umesto toga je dolazio u park.

- Odrasla sam bez oca i nisam mogla da branim deci da mu priđu. On je sve vreme manipulisao. U parku mi uzima decu i rekao da će ih vratiti za sat vremena. Odmah sam otišla u policiju. Danima nisam znala gde su mi deca, mislila sam da su kod njega. Iskoristio je priliku, otišao je u Centar za socijalni rad u Zemunu i rekao da sam ih ostavila - priča Sandra.

Govorio mi je, dodala je on, da će decu dati u dom, ako mu ne budem davala socijalnu pomoć.

- Na dan kada je punila dve godine ćerku je dao u dom, kao i sina. Rekli su mi da će mi vratiti decu, ako stvorim uslove. Samo je potrebno da popravim krov. Plašim se da će mi oduzeti i ovo dvoje zbog siromaštva - priča kroz suze Sandra i dodaje:

Moja deca nisu gladna, borim se da imaju da jedu, veš perem na ruke...Jesam siromašna, ali se borim za njih

