PUCNJAVA ZBOG PREPRODAJE DROGE? Detalji obračuna u Nišu: Ranjeni muškarac se sam dovezao u bolnicu, ĆUTI o tome gde je napadnut

Policija u Nišu uhapsila je D.M. (35) iz ovog grada zbog sumnje da je juče ujutru iz vatrenog oružja na ulici ranio 35-godišnjeg muškarca u predelu leve i desne potkolenice.



Prema nezvaničnim saznanjima, povod obračuna su neraščišćeni računi oko preprodaje narkotika, jer su i oštećeni i žrtva od ranije dobro poznati policiji po krivičnim delima.



- Ranjeni mjuškarac se sam dovezao do niškog UKC i zatražio zdravstvenu pomoć. Brzom i efikasnom akcijom kriminalističke policije, napadač je identifikovan i uhapšen. Radi se na utvrđivanju mesta događaja jer nijedan od ove dvojice neće da kaže gde je došlo do pucnjave, pa policija pregledom kamera pokušava da otkrije gde je došlo do pucnjave. Za sada je protiv napadača podneta samo krivična prijava za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija a kada lekari budu kvalifikovali povrede ranjenog Nišlije, nadležno tužilaštvo će odlučiti o podnošenju prijave zbog telesnih povreda - navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Podsetimo, povređeni muškarac je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u nadležno tužilaštvo.



