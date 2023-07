Roditelji dečaka ubice sa Vračara su NAPRAVILI FATALNE PROPUSTE? Predstavljaju se kao IDLIČNA PORODICA, ali...

Majka i otac učenika OŠ "Vladislav Ribnikar", koji je 3. maja ubio devetoro drugara i čuvara, uporno pokušavaju da skinu odgovornost sa sebe

Otac jedne od ubijenih devojčica (13) iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Dragan Kobiljski, istakao je u svom otvorenom pismu, koje je prekjuče objavio na Fejsbuku, šest činjenica u vezi sa postupcima roditelja dečaka-ubice koji nisu bili u redu i koji su doveli do toga da ovaj učenik sedmog razreda beogradske osnovne škole počini masakr i zavije u crno 10 porodica, ali i čitavu Srbiju.

Iako Kobiljski nije imenovao majku i oca počinioca nezapamćenog zločina, niti je napisao da na njih misli, iz pisma se može zaključiti da on govori upravo o njima.

Izjavio "da nije kriv"

- Ni sa kim nismo zagrljeni plakali nad slikama ili telima naše ubijene dece - kažu neprijatno im je da gledaju... i uporno se trude da objasne kako je sve bilo u redu - napisao je on i naveo šest postupaka koji nisu bili u redu.

- Dete sa potpunim odsustvom empatije izlagano od strane roditelja sadržaju neprimerenom njegovom emocionalnom razvoju i obučavano u streljani; detetu dostupno oružje u kući; oglušenje roditelja na savete o potrebnoj psihološkoj podršci; promena odeljenja i semene bez ijednog pisanog traga; plasiranje neistina o vršnjačkom nasilju i viktimizacija zločinca; video-snimci i skrnavljenje identiteta žrtava, njihovih porodica i potencijalnih žrtava - napisao je on.

Sagovornici upoznati sa temom, kažu da jeste očigledno da majka i otac vionovnika jednog od najtežih zločina u Srbiji, uporno pokušavaju da sa sebe zbace odgovornost i žele da svima stave do znanja da je njihova porodica funkcionisala u najboljem mogućem redu.

- To vidimo i u izjavi oca, koji je na saslušanju posle hapšenja rekao "da nije kriv". To vidimo i iz izjave njegove advokatice, koja je posle saslušanja dečaka ubice kao svedoka u istrazi koja se vodi protiv njegovog oca, rekla "da otac nije taj koji dečaka obučavao da puca u streljani, već da je to činio radnik streljane". To vidimo i iz izjave samog dečaka "da u porodici nije bilo problema, da je mama brižna, a da je tata dobar" - objašnjava izvor:

- I ponašanje majke, koja je na salušanju rekla da "njen sin kobnog jutra nije delova čudno, da se ponašao uobičajeno, samo je malo bio usporen", ukazuje na to da ona želi da prikaže sliku idilične i sasvim normalne porodice.

Međutim, kada malo dublje zađemo, nailazimo na niz potencijalnih problema i kontradiktornih izjava. Recimo, sam dečak ubica je izjavio na salušanju da ga je otac nazivao psihopatom, da je s njim odlazio u streljanu kako bi radili na popravljanu svog odnosa, kako ga je snimao dok puca i hvalio se prijateljima da je odličan.

Pokrenuti postupci

Podsetimo, protiv dečakovog oca je pokrenut krivični postupak zbog sumnje da je počinio teško delo protiv opšte sigurnosti, jer je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca i jer nije adekvatno obezbedio sef u kom je držao pištolje, koje je dečak 3. maja poneo u školu.

Protiv dečakove majke pokrenut je predkrivični postupak, kako bi se utvrdilo da li je eventualno počinila krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica. I roditelji žrtava su preduzeli zakonske mere - tužili su majku i oca osumnjičenog.

Advokat Denis Bećirić objašnjava da je javnost od prvog dana jako uznemirena kada je reč o ovom slučaju.

- Roditeljima ubijene dece zakonski ne preostaje mnogo od onoga što je već učinjeno - rekao je Bećirić.

Kako nam je objasnio, ono što će biti teško dokazivo to je zanimarivanje dečaka od strane njegovih roditelja.

- Zanemarivanje maloletnog deteta uvek je problematično dokazati, jer se tu gleda ono grubo zanemarivanje koje se do sada ovde nije dokazalo, ali tužilaštvo će sigurno preduzeti sve potrebne radnje koje bi mogle ukazati na krivca majke i oca - kaže naš sagovornik.

Saučešće preko advokata Porodica dečaka ubice se 20 dana nakon masakra preko advokata oglasila i izjavila saučešće ožalošćenim porodicama i to je bilo njihovo jedino obraćanje. - Tog 3. maja zavladala je večna tišina u kojoj nemi od neizlečivog bola i tuge svakodnevno jecamo za svakim nevino nastradalim detetom i za Draganom, koji je decu sa toliko ljubavi pazio. Duboko i najiskrenije žalimo i upućujemo saučešće svakoj porodici zbog njenog gubitka, a koji je svaki i naš gubitak. Večno u tuzi - piše u poruci koju je u ime porodice prenela advokatska kancelarija.

