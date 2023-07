LEŠ SRBINA NA STOLICI I SA KESOM NA GLAVI NAĐEN U MARBELJI! Telo jedva identifikovali, zločin po RECEPTU KAVČANA I BELIVUKA!

Srbin Aleksandar Kolundžić (33) brutalno je mučen, pa ubijen u jednoj kući u Golden Biču, elitnom delu Marbelje, saznaje Kurir!

Surova likvidacija, koja je izvršena po receptu kavačkog klana i grupe Veljka Belivuka, skoro godinu dana bila je potpuna misterija za špansku policiju.

Brutalno ubistvo dogodilo se 30. juna 2022, a potpuno je rasvetljeno tek nedavno zahvaljujući napornom radu specijalnog odeljenja španske policije koje se bavi isključivo ratovima između narko-klanova.

Lokva krvi

- Telo muškarca u lokvi krvi, vezanih ruku i nogu i sa kesom preko glave, pronašao je vlasnik kuće koju je ubijeni iznajmio. Navodno, on se stanodavcu nekoliko dana nije javljao, pa je ovaj otišao da vidi šta se dešava. Čovek je došao do kuće, kucao na vrata, dozivao stanara, ali pošto se on nije odazivao odlučio je da proviri kroz prozor - preneli su lokalni mediji i dodali da je tada usledio potpuni šok.

- Video je da je njegov podstanar zavezan za metalnu stolicu, da je oko njega lokva krvi, a da mu je na glavi PVC kesa. Odmah je pozvao policiju - navode mediji.

Istražiteljima je bilo jasno da je reč o obračunu kriminalnih klanova sa Balkana, koji godinama ratuju na tlu Španije.

- Ubijeni nije imao dokumenta kod sebe, što je zakomplikovalo utvrđivanje identiteta. Očevidaca zločina nije bilo, komšije nisu čule pucnje, niti su primetile bilo šta sumnjivo. Utvrđeno je da je muškarac brutalno mučen pre nego što je ubijen sa dva hica iz pištolja. Odmah je bilo jasno da on nije Španac, već da je verovatno iz istočne Evrope - navode španski mediji i dodaju da je istraga koja je trajala godinu dana na kraju dovela do hapšenja četvorice osumnjičenih.

- Utvrđeno je da su ubice iz kuće odnele pasoš, kako bi otežali identifikaciju pokojnika - kaže izvor.

Španski mediji nisu obelodanili identitet ubijenog Srbina, ali Kurir od dobro obaveštenog izvora saznaje da je reč o Aleksandru Kolondžiću.

Recept smrti

- Prilikom pretresa mesta zločina, pronađena je nemačka boravišna dozvola, pa je španska policija obavestila nemačke kolege. Daljim radom, nadležni iz Nemačke su ustanovili da se ne radi o Nemcu, već o Srbinu i kontaktirali su njegovu suprugu. Tako se klupko misterioznog zločina odmotalo - objašnjava naš izvor.

Sudeći po načinu na koji je likvidiran, pretpostavlja se da je Kolundžić još jedna u nizu žrtava rata zaraćenih kotorskih klanova, škaljarskog i kavačkog.

- Recept po kom je ubijen dobro je poznata metoda koju koristi kavački klana, a ponajviše njihov beogradski ogranak koji su do hapšenja 4. februara 2021. predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. O tome da su pripadnici surovog klana imali "poslove" i u Španiji, bilo je reči i na suđenju ovoj grupi, koje je u toku pred beogradskim Specijalnim sudom - kaže naš izvor i dodaje "da je vrlo je verovatno da se ovde radi o nastavku krvavog rata između "kavčana" i "škaljaraca"".

Ove sumnje praktično je potvrdio i španski policajac, koji je pre nekoliko dana govorio za list El Pais, predstavljajući rezultate rada svoje Specijalne jedinice, koja je osnovana 2019. za istraživanje narko-ratova, a posben fokus im je na ratu dve grupe iz Kotora.

Četvorica osumnjičena

- U junu 2022. četvorica muškaraca držala su Srbina kao taoca u kući u Golden Biču u Marbelji. Vezali su ga i mučili, a na kraju su ga ubili. Novac od droge je često motiv ovih zločina - rekao je policajac koji je radio na slučaju.

Likvidacija Peruničića

Kačket i košulja doveli do ubica

Pripadnik španske Specijalne policijske jedinice naveo je i da je radio na rasvetljavanju ubistva Miloš Peruničića, koji je ubijen na pešačkom prelazu u Marbleji 2. juna 2020. godine.

- Dvojica pripadnika klana iz Crne Gore usred bela dana na ulici ubili su srpskog državljanina. Počinioci su pobegli motorom. Policajci su u roku od nekoliko sati locirali vozilo. Kasnije su nekoliko metara dalje od mesta na kom je nađen motor, pronašli kačket i krvavu košulju. Kapa je odvela istražitelje do prodavnice u kojoj je kupljena, a kamere iz nje su pomogle da se identifikuju kupac i njegov saučesnik. Pretresom njihove kuće nađena je skica zgrade u kojoj je živela žrtva i plan ubistva - objasnio je policajac.

Svedok-saradnik otkrio

Džingis Kan i Simke su ubili u Španiji

Srđan Lalić, svedok-saradnik u sudskom postupku koji se vodi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, na suđenju je otkrio da su pripadnici tog klana boravili u Španiji. On je govorio i o likvidacijama koje su se dogodile u toj državi.

- Pomenuo sam Nemanju Simića Simketa i Duška, zvao se Džigins Kan, boravili su u Španiji. Simke je imao poternicu za pucnjavu kod nekog tržnog centra na Karaburm, a drugi je bio pod poternicom. Peruničić je bio kum Alana Kožara. Miljković je za Peruničića saznao preko šuraka, da je tamo. Simke je pucao na njega, na onom pešačkom prelazu, a Džingis je bio vozač - rekao je Lalić i dodao:

- Imali su neke probleme sa motorom, nije hteo da upali, pa su nađene neke potkape sa njihovim DNK i uhapšeni su. Krili su se u Marbelji, ja sam obezbedio Skaj aparate, poslao preko rentakara. Lalić, koji je i sam bio član Belivukovog klana i koji je u zamenu za manju kaznu pristaod a otkrije sve tajen te grupe, priznao je da je i on neko vreme boravio u Španiji i to sa Veljkom Belivukom.

