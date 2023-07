'U PARANOJU JE ŽEŠĆU OVAJ KRETEN' Ovako su Zvicer i dvojica prljavih policajaca planirali otmicu škaljarca EVO ŠTA IH JE NALJUTILO!

"Prljave" crnogorske policajce Ljuba Milovića i Petra Lazovića i šefa kavačkog klana Radoja Zvicera razljutilo je što se škaljarac Edmond Mustafa premišljao hoće li sarađivati sa njima, pa su mu napravili zamku i oteli ga 1. avgusta 2020. godine.

Dan ranije Milović je pregovarao sa njim, preko kriptovane Skaj aplikacije, predstavljajući mu se kao nekadašnji policajac Zoran Stanović.

To je učinio nakon što je, napisao je u grupnom četu, stariji Stanović dolazio kod njega da mu prenese informacije koje je dobio od sina Arsenija Stanovića, osuđenog za ubistvo Anastasije Lašmanove.

Stariji Stanović mu je i preneo da bi Baranin, u zamenu za zaštitu, pričao o nepočinstvima klana kom pripada, a na čijem čelu je bio sada pokojni Jovan Vukotić.

Poslednjeg dana jula 2020. godine kavčani ipak nisu uspeli da "navuku" Mustafu lažno mu nudeći zaštitu, iako su, gotovo čitavog dana kovali plan kako da ga isprepadaju, ali i lociraju uz pomoć policijskih resursa - prisluškivanjem njegove devojke, prijatelja i uz pomoć baznih stanica.

To proizilazi iz transkripata razgovora koji su preko kriptovane Skaj aplikacije vodili sada uhapšeni Lazović i begunci Milović i Zvicer.

“Uzeo tel i povezali se. Javljam... U paranoju je žešću ovaj kreten. Neće za sad, razmišlja. Imamo li mogućnosti u Bar đe mu je kuća jednu kašikaru bačit, da prelomi”, predlaže Milović 31. jula uveče.

Prethodno, on je na kriptovanoj aplikaciji uzeo još jedan pin i povezao se sa Mustafom predstavljajući se kao Zoran Stanović.

Petar Lazović odgovara Miloviću u grupni čet - da Mustafa nema ništa:

"Nema on ništa. Ni oca, ni majke, ni ništa. Znao sam da će da zenta. Zato treba u 4 oka", piše on, a Zvicer dodaje: “Možemo mu baciti”.

“Nema đe brate, U zgradu ima majku i sestru, đe ga možemo dovatit”, dodaje Lazović.

"Njegovi će ga zakopat"

Šef klana na to poručuje da je Baranina trebalo "ščepati čim je došao na tu ideju".

“Pa to pričam. Ja ću noćas otet, samo mi upute... Ja, Nele, Ivan, Barica i Jovan”, objašnava tadašnji službenik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije ko će, najverovatnije od kolega iz njegovog Odsjeka, ići da otme škaljarca.

Milović tada obaveštava sagovornike ko krije Mustafu:

“Stojan Dabanović ga šteka. Sad mi mali Arso kaže. I njegovu kriptu koristi. Da znam koji je stan sad bi pošli, al’ ne znam”.

Lazović pita traže li stan Mustafine majke, ali je to očito razljutilo Milovića, koji mu naglašava da je već jednom napisao da misli na "štek" stan u kom Baranina čuva Dabanović.

Zvicer pita: "Od čega ga krije", a policajac Lazović otkriva da će taj stan naći po baznim stanicama.

Šef kavačkog klana obaveštava policajce da se setio da su škaljarci Mustafi, dok je bio u zatvoru, slali fotografije devojke koja drži prst na usnama: "Znak ćutnje", a Lazović objašnjava da je to bila izvesna Vasilisa.

Tada, dok im Milović objašnjava da se Mustafa predomišlja, Lazović dolazi na novu ideju kako da ga dodatno prepadaju:

“Reci mu da oće da ga u Noru tresnu. Da su Jankovići uzeli to na sebe. Kad je izdao Zijada sve bi. A Jankovićima smeta on za Bar”, piše policajac.

Zvicer im prenosi da su Mustafi pretili dok je bio u zatvoru i potpisivali se kao Vojo Bijelić.

Neformalni šef Odsjeka za posebnu operativnu podršku u SBPOKK, kojim je upravljao njegov otac Zoran Lazović, tada dostavlja skrinšot prepiske sa kolegom, od kog je tražio da na mere tajnog nadzora stavi Mustafine prijatelje, kako bi ga locirali.

Iz tih skrinšotova ne vidi se ko je policajac koji je po Lazovićevom nalogu "zakačio" na mere Mustafinu djevojku, Dabanovića i njihove prijatelje, ali vidi se da mu podnosi detaljan izvještaj...

On mu i otkriva gde je stan u kom je Mustafa.

“Ne valja ga kupit, to mu ne gine, ništa nam to ne znači ako ga ne opustimo da odemo po njega”, piše Milović.

On tada šalje u grupu prepisku koju preko kriptovane aplikacije navodno vodi sa pritvorenikom Arsenijem Stanovićem, koji ga takođe savetuje što da kažu Mustafi, da bi ga još više prepali.

“Daću ti ja malo info da ga upreš. Brate, to što meni piše što će sve reć, ne želim da znam, vjeruješ li. Nema izlaza, moraće. Bitno mu je naglasit da nema života, njegovi će ga zakopat’, on to zna. Pitanje je dana. I da je život pred njim, nije zaslužio da mu se to desi, znaš da je svakome milo živjet. Haha”, piše mu Stanović u poruci koju je prosledio.

Zvicer i Lazović tada šalju fotografije Mustafine devojke i njenih drugarica.

Milović im prosleđuje prepisku sa škaljarcem, kojeg "savetuje" da ne izlazi nigde.

“Nikako ne mrdaj, zadnjih dana je ušlo mnogo ljudi. Po podacima službe, za tebe su zaduženi Janković i ekipa”, prepada ga Milović.

"Treba mu pritisak praviti, ono kad kaže debeli mu nudio Alb to je Vule l.", dešifruje Zvicer prosleđene poruke škaljarca.

Zvicer traži da se tom škaljarcu kaže: "Nećemo na kasikicu".

“Ne mogu sa njim tako dok ne bude sa nama. Moram polako. On misli da priča roditeljski sa Zoranom. Sinoć ga je Mali ubjeđivao i garantovao za Zorana i druga Zoranovog da ćemo mu pomoć. Drug sam ja”, piše Milović.

Lazović mu tada govori da je u Nikšiću, ali da mu javi kada krene po Mustafu, da bi i on došao sa ekipom:

“U NK smo, kad kreneš sa Turetom mi krećemo. Sa tobom”.

Zvicer im odgovara: “Dobro, to je lagano onda”, a Milović, 1. avgusta oko 18 sati ekipi objašjnava da “Idu”.

“Idemo. Ja da uzmem blindu i po njega, moramo mu dati kriptu. Da se ispovezuje sa ovima”.

Lazović pita gde je Mustafa i dobija odgovor da je u Baru, a Zvicer traži da sačekaju dok proveri da li je kripta "gotova".

"Brat leđa čuva"

Tri sata kasnije, Milović šalje poruku: “Evo ga brat naš na prvo mjesto sjedi”, a Lazović šalje fotografiju da je u automobilu iza njih, i piše: “Brat leđa čuva”.

Tada od Zvicera traži da im da nešto da ga pitaju:

“Daj nešto da pitamo ovog smrada, jer ću ga izbit nervozu mi nabija”, šalje Lazović.

Šef klana tada objašnjava da je Mustafa pucao u Tivtu: “Na Radonjića”...

Fotografije i transkrpiti pokazuju da je Lazović tog škaljarca smestio u svoj “štek” stan u Siti kvartu, gde su ga snimali “kako špija”, hranili, nagovarali da ide u Specijalno državno tužilaštvo i ispriča ko je od pripadnika škaljarskog klana odgovoran za koje ubistvo.

Prepiske pokazuju da je tokom čitavog avgusta bio pod njihovom kontrolom.

Krajem avgusta, nakon što ga sva trojica više puta pominju u razgovorima, Milović piše:

“Ako ne bude produktivan onda mu ide represija i ucjena. Vazda ga možemo izgoret, to nam je najlakše”, a Zvicer pita imaju li ga snimljenog kad špija, na što Milović potvrdno odgovara.

Mustafa je hapšen više puta, a slovi za pripadnika barskog ogranka škaljarskog kriminalnog klana.

Početkom prošle godine na jednoj društvenoj mreži je, sakriven iza nika "dolazi_lično_djavo_po_svoje" nudio Specijalnom državnom tužilaštvu informacije o 11 ubistava, koja su, kako tvrdi počinili pripadnici kriminalne organizacije kojoj pripada.

Takođe, tada je najavio da će saopštiti ko je izvršio, a ko platio ta ubistva.

Petar Lazović uhapšen je 18. jula prošle godine, a policija, navodno, i dalje traga za njihovim nekadašnjim kolegom Milovićem.

Njih dvojicu SDT tereti da su, umesto protiv mafije, radili za nju.

Sumnjiče ih da su deo Zvicerove kriminalne grupe.

Zoran i Milivoje najjači u državi

Tokom jedne seanse razgovora, Milović ekipi šalje slikan ekran telefona preko kog se dopisuje sa Mustafom, odnosno, poruke kojima ih taj škaljarac obaveštava da i njihov klan ima nekog iz Uprave policije ko im sve javlja preko kriptovane aplikacije.

Potom, šalje i Mustafin odgovor na zastrašivanje - da će škaljarci da ga ubiju, ali i da ga kavčani traže, te da mu mogu pomoći samo Zoran Lazović i Milivoje Katnić, u to vreme šef za borbu protiv kriminala i glavni specijalni tužilac.

Za njih, Milović piše škaljarcu da su ta dvojica "trenutno najjači u državi i imaju i drže do svoje riječi".

Škaljarac na to odgovara da će sačekati šta će mu reći drug, da se mora sastati sa još nekim i "dobro uć’ u priču".

"Samo da mu ovo završe, onda ga polako stiskam da me informiše. Ako ne bude produktivan onda mu ide represija i ucjena, vazda ga možemo izgoret, to nam je najlakše”, poručuje Milović

Misleći da se dopisuje sa Zoranom Stanovićem, a ne sa Milovićem, škaljarac odgovara i da mora sve detaljno razraditi, te da mora doći u kontakt i sa nekim iz kavačkog klana.

Milović kolegama objašnjava i da mu je Baranin poslao prepisku sa pripadnikom svog klana, koji je na Skaju koristio nadimak "Serginjo" i ubeđivao da treba da ga prebace u Albaniju i tamo čuvaju, a onda i prosleđuje te poruke.

Tom škaljarcu Mustafa se žali da se njihovi nisu pretrgli da mu pomognu i da mu se "General nije ni javio", a Serginjo mu odgovara: “Polako, general je u k**cu".

