Dušicu je muž u oktobru unakazio od batina, a sada joj preti smrću! IZREČENE MU HITNE MERE

Dušica S. iz Kraljeva prijavila je svog supruga M.B. za nasilje u porodici, a kakonavode mediji tužilaštvo u ovom gradu intenzivno radi na ovom slučaju, pogotovo što ovi nije prvi put da Dušica prijavljuje supruga.

- Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu, Osnovni sud u Kraljevu produžio je hitnu meru zabrane prilaska i komunikacije prema žrtvi nasilja, izrečenu naređenjem Policijske uprave u Kraljevu za 30 dana - navode iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu i dodaju:

- Tužilaštvo hitno postupa i preduzima sve zakonom propisane mere i radnje iz svoje nadležnosti, a u cilju rasvetljavanja ovog krivičnopravnog događaja.

Dušica, inače, trpi već dugo, a ranije je za medije spričala da je njen pakao počeo 25. oktobra prošle godine.

Žrtva nasilja je navela da ju je tada ispred stana sačekao bivši partner i nasrnuo na nju.

- Počeo je da me udara otvorenom i zatvorenom šakom! Toliko me je tukao da sam pala, onesvešćena. Mislio je da me je ubio, pa je pokušao da pobegne u Crnu Goru, ali je uhapšen na graničnom prelazu Špiljani - kaže Dušica i dodaje da su jezivo prebijanje snimile kamere sa obližnje prodavnice.

Ona ga je, kako saznajemo, preksinoć ponovo prijavila kada joj je pretio.

- odjednom se pojavio i moje mlađie dete je otišlo kod njega, a on je rekao: "Neka povuče tužbu jer ću je ubiti! Izbošću je nožem!" - kaže uznemirena žena koja je nakon toga odlučila da traži pmoć javno i apeluje "da joj se pomogne dok je još živa".

