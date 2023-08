'NAPRAVIO SAM SPISAK SA 25 IMENA, ALI SAM SHVATIO DA JE LISTA PREDUGAČKA' K. K. na dan masakra PROMENIO TAKTIKU - Evo njegovog plana MASAKRA! HOROR

Učenik (14) sedmog razreda Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" koji je na današnji dan, pre tačno tri meseca, počinio jeziv masakr u kom je iz očevog pištolja ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, planirao je da ubije mnogo više dece!

Kako Kurir prenosi, on je istražiteljima priznao da je napravio spisak dece čiju je smrt želeo, ali je otkrio da je na njegovom prvom spisku bilo preko 25 imena!

- Napravio sam spisak za odstrel. Na njemu je bilo preko 25 imena i shvatio sam da je to ipak previše, pa sam od njega odustao. Toga dana, kada sam došao u školu, odlučio sam da pucam redom - navodno je dečak ubica ispričao.

Kada je upitan zašto je to uradio, zar mu to nisu bili drugari koji su mu dolazili na rođendane i on odlazio kod njih, rekao je da nisu.

- Bio sam odbačen, nisu mi to bili drugovi. Zbog toga sam to uradio - navodno je rekao najmlađi masovni ubica u Srbiji koji je istražitelima ispričao i da ga je na zločin inspirisala dokumentarna serija o masovnim ubicama u školama.

Dečak-ubica, podsetimo, 3. maja u 8.40 sati sa rancem i dva pištolja ušao je u školu, pucao u radnika obezbeđenja, pa u devojčice koje je zatekao na hodniku, a onda je ušetao u svoj razred VII/2 koji je bio na času istorije i u učionici ubio drugare iz razreda. Devetoro vršnjaka i radnik obezbeđenja ubio je tog jutra, a ranio njih četvoro.

Kada je završio krvavi pir, otišao je u školsko dvorište, bacio pištolje i pozvao policiju. Predstavio se, rekao šta je učinio i mirno sačekao da inspektori dođu po njega.

- Ja sam psihopata - bilo je navodno prvo što je dečak ubica, koji je u to vreme imao 13 godina, zbog čega po zakonu nije krivično odgovoran, rekao policajcima.

Istog dana, smešten je na psihijatrijsku kliniku, u kojoj pod najvećim merama obezbeđenja boravi i dalje. Iz stana u kom je živeo sa roditeljima policija je zaplenila kompjutere, ali i spiskove kao i detaljne planove škole koje je napravio.

Istog dana kada je dečak-ubica počinio masakr, uhapšen je i njegov otac koji je i dalje u pritvoru. On se sumnjiči da oružje koje je imao u legalnom posedu, a koje je njegov sin koristio kobnog dana, nije pravilno obezbedio tako da tada trinaestogodišnji dečak ne može da dođe do njega, ali i da je sina vodio u streljanu i učio ga da precizno puca.

U istrazi koju Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv oca, kao svedok je saslušan i dečak-ubica i to putem video linka koji je uspostavljen između klinike i tužilaštva. Iako je ima pravo da ne svedoči protiv oca, dečak je odlučio da odgovori na pitanja tužioca, zastupnika porodica oštećenih, advokata oca, ali i samih roditelja dece koju je ubio.

Tokom saslušanja, prema nezvaničnim informacijama, on je priznao da ga je otac vodio u streljanu i bio ponosan na njega kako puca. Da njegovog sina uči da puca otac je navodno angažovao najboljeg instruktora u streljani.

- Išli smo u streljanu da radimo na našem odnosu. Otac je bio ponosan, pogađao sam koncentrične krugove i grupisao pogotke bez greške - navodno je rekao dečak ubica, kog je otac u streljani snimao kako puca, a onda snimke slao i pokazivao prijateljima, hvaleći se sposobnostima svog sina.

Autor: