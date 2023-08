OD KUĆE UBICE IZ MLADENOVCA OSTALI SAMO ZIDOVI! Tri meseca od masakra koji je zavio Srbiju u crno: Meštani kivni na Blažiće, traže da se odsele!

Kuća u kojoj je živeo Uroš Blažić, ubica iz Mladenovca, u potpunosti je izgorela u požaru tačno tri meseca nakon masakra.

Uzrok požara za sada nije poznat, policija ispituje slučaj, a u javnosti su se odmah pojavile spekulacije da je vatra podmetnuta. Blažić je ubio devet mladih u Duboni i Malom Orašju, a nakon njegovog hapšenja, u ovoj kući je pronađen čitav arsenal oružja.

U noći između 1. i 2. avgusta prijavljen je požar na vikend kući, koja je u vlasništvu Radiše Blažića, oca ubice iz Mladenovca.

Ova kuća se nalazi na teritoriji Šepšina, a Uroš Blažić je u njoj živeo uoči masakra. Nakon njegovog hapšenja 5. maja, policajci su opkolili ovu kuću i pretresali je satima.

U njoj je pronađen arsenal oružja, u pitanju je veća količina municije i oružja koja je zaplenjena.

Danas, tačno tri meseca od zločina koji je potresao celu Srbiju od ove kuće su ostali samo zidovi. Krov je u potpunosti izgoreo, vatra se brzo proširila, a kuća je u potpunosti uništena.

- U pitanju je kuća u vlasništvu oca Uroša Blažića, koju je sinu dao na korišćenje. Jedan meštanin je usred noći ugledao vatru i prijavio je požar oko 1:30 časova - navodi izvor "Blica".

Kako prenosi Blic, u toj kući nakon hapšenja ubice više niko ne živi. Jedino ko ju je obilazio je majka Uroša Blažića.

- Ona je povremeno obilazila kuću, hranila je kučiće. Ali, niko tu nije živeo - navodi naš izvor.

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu je naložilo da se ispita uzrok požara. Ono što predstavlja veliku "slučajnost", o kojoj i meštani spekulišu, jeste da je kuća izgorela baš uoči tri meseca od masakra.

Takođe, u njoj niko nije bio, niti je živeo, te se ne zna šta je moglo da izazove vatru.

Meštani ne znaju šta je izazvalo vatru, kako kažu, "možda je Božja kazna, a možda je i Blažićeva majka zaboravila nešto da ugasi".

Meštani traže da se porodica odseli

Meštani sela Dubona i Malo Orašje, gde je Blažić tog 4. maja sejao smrt, ogorčeni su na celu porodicu Blažića i žele da oni napuste selo.

- Meštani se već dugo bune i traže da se njegova porodica odseli iz sela, niko ne želi da ih vidi i da se priseća. Njegova majka se prvo bunila, ali je onda rekla da će se odseliti. Međutim, često dolazi da obiđe kuće - navodi naš sagovornik.

Pored njegove majke, jedino ko je još ostao u selu jeste deda Uroša Blažića. Takođe, Blažićev otac, brat od ujaka i ujak su u pritvoru i ispituje se njihova umešanost u oružje koje je Blažić koristio tokom svog krvavog pira.

Ugašeno devet mladih života

Podsetimo, svoj krvavi pir koji se dogodio 4. maja Blažić je započeo u selu Malo Orašje koje pripada smederevskoj opštini. Tamo se oko 23 časa nalazila grupa mladih koji su sedeli oko logorske vatre na pikniku. On je, kako se sumnja, iz automatske puške i pištolja ubio Marka M. (18), Aleksandra M. (18), N.M. (15), Lazara M. (20), Nemanju S. (21) i Petra M. (20) koji je kasnije podlegao povredama.

Oni su se tu okupili kako bi proslavili to što je Marko postao ujak. Osim njih, tu je bilo još nekoliko mladih koji su tu došli kako bi se družili, smejali.. Kada je Blažić izašao iz vozila, prema rečima meštana, jedan od ubijenih mladića doviknuo mu je da stane, međutim, Blažić se tu nije zaustavio već je nastavio da ispaljuje hice.

- Laza mu je doviknuo: "Stani bre šta pucaš, pobićeš nas sve..", a on mu je tad prišao i ispalio hitac koji ga je i ubio. Neki su se pravili i da su mrtvi, jedan od ubijenih je čak i provirio iza spomenika, a tad mu je Blažić prišao i rekao: "Jesam li ti rekao da legneš, sad ću da dođem da te ubijem" i to je uradio - reči su meštana koji je smogao snage i prisetio se šta se tog dana dogodilo.

Blažić je nakon pucnjave u Malom Orašju seo u automobil i krenuo u selu Dubona koje se nalazi desetak kilometra južno od Orašja. Tamo je ubio policajca Milana (22), njegovu sestru Kristinu P. (19) i njihovog prijatelja Dalibora T. (25).

- Svake večeri sedeli su tu i družili se, do kasno u noć i uvek su bili veseli i nasmejani. Naišao je Uroš i pucao iz blizine, a kada je čuo da i dalje vrište, preskočio je ogradu i ponovo pucao u njih, da bude siguran da ih je ubio. To veče Kristina, Milan i Dalibor su ubijeni, a Ivan, Nevena i još nekoliko devojaka su ranjeni. To je zauvek promenilo sudbinu našeg sela, više nikad ništa neće biti isto - rekao je meštanin Stefan, jedan od organizatora oslikavanja murala.

Na mestu gde su ubijene žrtve iz Dubone na zidu škole je naslikan njihov mural, u znak sećanja na prerano i tragično izgubljene živote.

