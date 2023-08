UHAPŠENI DILERI U KRAGUJEVCU: Jednom u stanu i pronašli drogu i pištolj, još dvojici nađen kokain

Inspektori kragujevačke policije, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, uhapsili su danas P. D. (45) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom stana u Kragujevcu koji koristi P. D. pronašla kesicu sa oko 33 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain. Takođe, nađen je i pištolj sa pripadajućim okvirom i osam metaka i još jedan okvir sa sedam metaka istog kalibra, kao i 30 metaka razne puščane i pištoljske municije - potvrdjeno je za RINU u kragujevačkoj policiji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

U drugoj akciji, takođe danas, policajci u Kragujevcu su uhapsili P. N. (29) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i Đ. R. (19) iz istog grada, osumnjičenog za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je na području Rače, u stanu koji koristi P. N., pronašla više kesica sa oko 30,3 grama praha za koji se sumnja da je kokain, kao i digitalnu vagicu.

Pronađena droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji.

Takođe, u stanu je zatečen i Đ. R. od koga je policija oduzela manju količinu iste materije koju mu je, kako se sumnja, prodao P. N.

P. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu, a nakon saslušanja, na predlog tužioca, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

Đ. R. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.