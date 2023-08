ZA SAMO 20 MINUTA! OPLJAČKANA ŠESTOČLANA SRPSKA PORODICA I ITALIJI - Zatekli polupana kola i ljude u PANICI!

Porodično putovanje šestočlane porodice iz Beograda pretvorilo se u noćnu moru. Naime, na povratku iz Italije, automobil im je opljačkan kod Napulja, na parkingu jedne radnje.

Za samo 20 minuta koliko su proveli u prodavnici, lopovi su ispeli da razbiju staklo i odnesu sve što su mogli.

– Negde oko Napulja smo stali da udahnemo vazduh od silne vožnje. Vraćali smo se sa Sicilije i parkirali smo se na 10, 12 metara od ulaza u Dekatlon. Unutra smo proveli oko 20 minuta i krenuli ka automobilu – priča Beograđanin koji je bio meta pljačkaša i dodaje da su oko vozila zatekli grupu ljudi:

– Oni su nam govorili nešto na italijanskom, očigledno su bili očevici pljačke. Kada smo prišli autu, videli smo više stvari, dečije jastuče na zemlji i da je razbijeno vozačevo staklo.

Kako kaže, deca su počela da plaču, u autu je bio i mobilni telefon najstarije ćerke koji je dobila na poklon za uspešno završen razred.

– To je bio najkritičniji deo cele priče iz ugla emocija. Posle toga smo pokušali da se sporazumemo sa tim ljudima. Saznali smo da imaju slike pljačke, ali nisu smeli da reaguju jer su se plašili za svoju bezbednost. Pozvali su neko lokalno obezbeđenje, i rendžer je došao posle 10 minuta.

Inspektor im je rekao da su bili idealan plen, jer imaju veliki auto, naročito jer su strane tablice u pitanju.

– Rekli su nam da je za takvu vrstu lopova idealno kada vide veliki auto i strane tablice – dodaje sagovornik.

– Od najmanjeg ranca do osam ili devet putnih torbi, sve je ukradeno. Možete da zamislite kojom brzinom su sve odneli, to govori da nisu u pitanju amateri već dobro istrenirani za tu vrstu posla. Oni su se parkirali odmah do našeg vozila i prosto su prebacili stvari iz jednog automobila u drugi – priča on i ističe da je imao problem da prijavi slučaj.

– Posle obilaska nekoliko stanica, uspeo sam da nađem inspektore kojima sam dao izjavu i dobio zapisni. Iste večeri smo uz pomoć rendžera i ljudi koji su bili svedoci otišli smo do nekog bezbednog dela gde su nam pomogli da očistimo staklo i osposobimo auto koliko je moguće za vožnju.

– Ukrali su dva laptopa, 2 mobilna telefona, još neke tehničke stvari, plus garderoba i stvari svakog od nas, a bilo nas je šestoro.

Porodica je zahvalna inspektorima Stefanu Pirasu i Andrei Katancaniu na ljudskom i profesionalnom odnosu.

– Ono što se svi pitamo jeste šta bi se desilo da smo došli ranije. Svi sa kojima sam pričao tešili su me da smo dobro prošli, da su nam odnete samo stvari, ali da smo mi dobro. To je na kraju krajeva i jedino važno, sve ostalo je nadoknadivo – zaključuje sagovornik za Telegaf.

