SRPKINJA IZBOLA TURČINA! DETALJI DRAME U BUDVI: On tvrdi da je pristala da vode ljubav, a onda se pojavila njena majka

Državljanin Turske B.H. ispričao je na saslušanju u tužilaštvu da je D.M. iz Srbije, osumnjičenoj da je pokušala da ga ubije, na molbu prijatelja dozvolio da sa majkom boravi u njegovom stanu u Budvi.

Ipak, kako je kazao, ona je to zloupotrebila, a u nameri da ga spreči da ih izbaci iz stana ucenjivale su ga fotografijama.

On je tužiocu rekao da je do ranjavanja došlo kada je pokušao da ih nasilno izbaci iz stana koji je iznajmljivao u Budvi.

Navodi iz iskaza B.H. objavljeni su u rešenju Apelacionog suda kojim je potvrđena odluka Višeg suda u Podgorici da se osumnjičenoj produži pritvor.

U rešenju je navedeno da osnovana sumnja u krivicu D.M. proizilazi iz iskaza svedoka B.H.

Sačekala ga u "kratkoj crnoj suknji"

On tvrdi da je četiri dana pre nego što je ranjen na molbu prijatelja prihvatio da u stanu koji je iznajmio za sebe prihvati neke osobe koje su ostale bez smeštaja.

- Trebalo je da dođu u ponedeljak, ali su zbog problema sa smeštajem došle ranije, u petak. Došla je D.M. sa majkom i još jedna ženska osoba. Kada su došle kazao im je da se osećaju slobodno, ali da ne prave buku, jer je vlasnik stana osetljiv na buku. Pošto je na poslu boravio od mraka do jutra, dolazio je u jutarnjim časovima da spava u stanu i za tri dana dok su boravile u stanu one su pravile buku, pa ih je zamolio da nađu drugi smeštaj - navedeno je u rešenju Apelacionog suda.

Noć pre spornog događaja, kako je objasnio B.H. pošao je kod vlasnika stana da sa njim zaključi ugovor o zakupu, a kada se vratio u stan, u svojoj sobi je zatekao D.M. koja je na sebi imala crnu kratku suknju.

Pošto govori samo turski jezik, uz pomoć aplikacije mobilnog telefona za prevođenje pitao ju je da li želi da vode ljubav, na šta je ona, kako je ispričao, decidirano pristala.

Majka ih snimala

Međutim, kako tvrdi, do tog čina nije došlo, ali je osumnjičena uspela da ga namami kako bi njena majka mogla da napravi sporne snimke.

Kada je pitao majku osumnjičene zašto to radi, kako tvrdi, ona je počela da mu preti da će da će iskoristiti taj snimak ukoliko ih istera iz stana i da će ga prijaviti policiji, koja će ga deportovati iz Crne Gore.

Narednog dana, kako piše u rešenju, dok je bio u svojoj sobi, došla je majka osumnjičene devojke, a zatim i ona, preteći mu da da će upotrebiti snimak ukoliko pokuša da ih istera.

- On je tada shvatio da je upao u njihovu zamku. Njega je to naljutilo, pa je prvo uzeo devojčicu i izveo je iz stana, a zatim je izbacio i D.M. i njenu majku. Međutim, majka je kroz prozor ušla u stan i počela da mu preti da će ga prijaviti policiji, pa ju je uhvatio za kosu i počeo da je vuče sa namerom da je izbaci iz stana. U tom momentu je u stan ušla D.M. i ubola ga u leđa - piše u rešenju.

Napadnuti državljanin Turske kazao je da je tada izašao iz stana kako bi tražio pomoć.

Osumnjičena uhapšena nedugo nakon incidenta

Do ranjavanja je došlo sredinom maja, a osumnjičena je uhapšena nedugo nakon toga.

Tada je iz Uprave policije saopšteno da su službenici Odeljenja bezbednosti Budva, po nalogu državnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uhapsili M.D. (21) zbog sumnje da je pokušala da ubije H.B. (31), državljanina Turske.

- U prostorijama jedne kuće u Ulici Kanjoša Macedonovića prvo je došlo do verbalnog, a potom i do fizičkog konflikta između M.D. i njene majke, sa jedne strane, i H.B., sa druge strane, kojom prilikom je, kako se sumnja, M.D. upotrebom oštrog predmeta – noža oštećenom H.B. nanela ubodnu ranu u predelu leđa - saopšteno je iz UP.