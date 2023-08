PRIVEDENA POLICAJKA RADI U ADMINISTRACIJI PS PALILULA: U stanu joj nađena droga i novac

Ivana Đ. (27) iz Beograda, zaposlena na administrativnim poslovima u Policijskoj stanici na Paliluli, uhapšena je juče jer je policija u stanu u kom živi sa suprugom našla manju količinu narkotika i oko 30.000 dinara.

Policija je raspisala potragu za njenim suprugom Markom M. (36) jer u trenutku hapšenja nije bio u kući.

- Ivana radi na ugovor u administraciji u Policijskoj stanici na Paliluli. U stanu u Beogrdau sa kojim živi sa suprugom nađena je manja kolicina narkotika. Istraga će utvrditi da li je ona učestvovala u rastarunja narkotika - kaže naš izvor blizak istrazi.

Kako saznajemo, do njenog stana policiju je odveo Ivan P. (31) koji je zaustavljen na Zvezdari. U automobilu je imao manju količinu narkotika i oko 100.000 dinara. On je, navodno, rekao da je to uzeo iz stana u kom žive Ivana i Marko.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Oni će sutra biti saslušani u tužilaštvu.

Tek nakon saslušanje znaće se koju ulogu je imala Ivana.