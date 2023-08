PRETUČENA CIMERKA NOE MILIVOJEV: Pune su mi ruke krvi, TUKLA ME JE DASKOM ZA MESO

Ana Marija Pavlović, cimerka ubijene tiktokerke Noe Milivojev, pretučena je prošle noći u jednom hotelu u Beogradu.

Kaže, na nju je nasrnula žena koja je sedela na nekoliko metara od nje, a pošto je muškarac u njenom društvu Ana Mariji rekao "da je zgodna".

- Istina je, pretučena sam. Katastrofa, pune su mi ruke krvi. Ja sam bila dole u hotelu, umotana u peškir, čekala sam klijenta. U tom trenutku neki lik i devojka su dolazili u hotel, videlo se odmah da su strejt. On mi je prišao, rekao mi je svaka čast koliko sam zgodna, kako imam dobru figuru, kako se održavam i da sam mnogo lepa - počela je Ana Marija.

- Ona je mene uhvatila za facu u tom trenutku i stisla me je. Ja to ne mogu da trpim, da mi bilo ko uradi. Uhvatila me je za nokte i polomila ih, krv mi je lila iz prstiju. Naravno, gurnula sam je, nakon čega sam je šutnula u stomak. Ona je našla dasku za meso i krenula da me udara. Ja sam uspela nekako da joj otmem to iz ruke. Ona je pokušala da me ubije. Moj drug da je uspeo da nas razdvoji, čak ni obezbeđenjen nije bilo tu. Ja sam se vratila u svoju sobu, nakon čega je ona ponovo došla kod mene i nastavila da me maltretira - tvrdi Ana Marija.

Na naše pitanje kakvog klijenta je čekala u izvesnom hotelu, rekla nam je:

- Ja se bavim prostitucijom, to nije tajna. Čekala sam klijenta tada, i ona mi je upropastila. Mnogi javno govore o tome, pa što ne bih i ja.