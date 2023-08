Vesna Đorić, majka nestale Biljane Đorić, podelila je svoje iskustvo o muškarcu koji se obratio roditeljima nestale dece na društvenim mrežama, tvrdeći da ima informacije o njihovim najbližima. Ovaj čovek je iznosio zastrašujuće tvrdnje da se deca nalaze zaključana u podrumima, da su ošišana, mučena i primoravana da piju krv.

Vesna Đorić podelila je svoju priču o nestanku svoje ćerke koja se dogodila 2. decembra 2015. godine u Kraljevu.

- Moja ćerka je studirala u Kosovskoj Mitrovici. Međutim, tog kobnog ona dolazi u Kraljevo i na trafici ostavlja svoj mobilni telefon i pasoš uz reči "doći će neko ovo da uzme". Do dan danas nemamo ni traga ni glasa o svom detetu. Slučaj smo odma prijavili policiji i sa njima smo otišli da uzmemo dokumenta. Na snimku se videlo da je to bila moja ćerka. Oni su sve uradili što je bilo u njihovoj moći. Ispitivali su njene drugarice, taksistu koji ju je odvezao do Višeg suda od te trafike. Dosta ljudi je stavljeno na poligraf, međutim, istraga nije davala rezultata. Do dan danas nemamo nikakav trag i nema vrata na koje nismo pokucali - rekla je Vesna.

- Javljali su nam se razni ljudi. Bilo je ljudi koji su nudili pomoć. Međutim, bilo mnogo više prevaranata koji vam dodatno stavljaju so na ranu. Jedan od njih koji me je najviše potresao bio je Rajko S. koji me je zvao i rekao da je pronašao moje dete. Rekao je da se nalazi u Konarevu u nekom podrumu gde ima još dosta dece. Da je moja ćerka tu vezana, ošišana i mučena. Da joj daju da pije krv. Da ja kao majka ništa nisam radila da je pronađem. Čak mi je poslao i mapu gde se taj podrum nalazi. Slučaj sam odma prijavila u policijskoj stanici. Inspektor je znao da to ne postoji, ali da bi mene smirio otišli smo zajedno. Otišli smo na to mesto, ali taj podrum ne postoji. Pretresli smo ceo taj deo, čak je insprektor pitao i komšiluk i ulazio ljudima u kuće - rekla je Vesna.

- Ja samo ne znam šta je tom čoveku bio motiv. Kada je čuo da sam prijavila to policiji počeo je da preti i inspektorki kako je i ona umešana u taj zločin klanja dece. Posle toga je počeo da me proziva javno u svakom njegovom lajvu. Govorio je kako sam ja saučesnik u klanju svog deteta. Kako je on meni rekao da mi je pronašao dete, kako ja kao majka nisam želela ništa da preuzmem povodom toga da je nađem. Čak sam bila saučensnik u klanju svog deteta i druge dece. Jezivo je, kad se setim toga mnogo mi je teško - rekla je Vesna.

