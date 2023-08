ULICA SMRTI NA KARABURMI: U istom naselju gde je pronađeno MRTVO DETE (8) stradalo još DVOJE MALIŠANA - oba su ubijena

Dete staro 8 godina pronađeno je mrtvo u porodičnoj kući u Ulici Vuka Vrčevića na Karaburmi u utorak u 19:40 h, ali ovo nije prvi put da deca u ovom naselju.

Prema pisanju medija, dete je najverovatnije umrlo prirodnom srmću, budući da je bolovalo od srčane mane, a naložena je i obdukcija. Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali bezuspešno. Dete koje je preminulo bilo je jedanaesto u ovoj porodici.

Dete pregaženo kamionom

Teška nesreća dogodila se u martu prošle godine kada je vozač kamiona udario dete staro 17 meseci ispred porodične kuće. On je, kako su tada pričale komšije koje su svedočile događaju, u trenutku udesa telefonirao i okretao vozilo.

Da nesreća bude veća, kamiondžija je, uvidevši šta se desilo, pobegao sa lica mesta.

- Molila me da ide kod bake da se igra i uhvatila brata za ruku koji ima 5 godina i on je na sekund pustio. On je krenuo da se igra, i hteo da je povuče, ali je pustio, mali je. Tad je naišao kamion i samo sam čula udarac. Istrčala i kad sam videla scenu, onesvestila sam se - rekla je tada medijima majka tragično nastradale devojčice.

Ista porodica pre nekoliko godina doživela je identičnu nesreću kada im se dete igralo na ulici i stradalo.

U pritvoru je bio do marta ove godine, kada mu je sud isti ukinuo, jer ranije nije bio osuđivan pri čemu nikada nije ni prekršajno kažnjavan, kao i da ima uredno prebivalište.

Očuh nasmrt pretukao bebu

Rašid B. uhapšen je u novembru 2021. godine pod sumnjom da je nasmrt pretukao bebu svoje nevenčane supruge.

Rašid je kobne noći ostao nakratko sa bebom koja u tom trenutku nije imala punih godinu dana, jer je majka Sandra otišla u komšiluk da odnese pavlaku. Tada je bebu brutalno pretukao nanevši joj teške telesne povrede.

- Dete je ostavila u kolevci i ono je spavalo. Kada se vratila, dete je plakalo. Ona je uključila svetlo i videla da je dete krvavo, da mu je benkica krvava - rekla je tada medijima baka i dodala da su je odmah oveli u bolnicu kada je bilo jasno šta se desilo.

Sve je bilo u redu dok nismo došli do bolnice. Doktori su odmah videli da nešto nije u redu. Bedžet je u jednom trenutku rekao Sandri da uzme dete i da pobegnu iz bolnice. Što bi to uradio ako nije kriv?

Lekari su tada konstatovali da dete ima prelome nadlaktice, obe ramene kosti, leve butne kosti i obe potkolenice.



