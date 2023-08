REČI KOJE PARAJU DUŠU I SRCE! 'OD PRE NEKI DAN TEŠKO SPAVAM I NEŠTO ME STEŽE U GRLU...' Prvi put se oglasila majka ubijene devojčice u Ribnikaru: Bol ne može da se izdrži (FOTO)

Majka dvanaestogodišnje devojčice koja je ubijena u 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" oglasila se na društvenim mrežama povodom tekst objavljenom u jednom dnevnom listu koji je, kako je navela, izuzetno uvredljiv za roditelje ubijene dece.

Njen tekst prenosimo u celosti:

- Od pre neki dan teško spavam i stalno me nešto steže u grlu... I sve to zbog novinskog članka koji je objavio Građanski dnevni list Danas u rubrici “Lični stav” izvesne Mire Karaoglanović pompeznog naslova "Ko vas je slagao da je život fer".

Citiraću samo neke delove teksta, premda je ceo tekst izuzetno uvredljiv i bez neke naročite poente, ali je do te mere povredio sve nas roditelje ubijene dece i Dragana (prim. aut. Dragan Kobiljski) kao i naše najbliže da imam potrebu da i javno dam svoj komentar i skrenem pažnju kakvih sve ljudi ima.

Citiram: “Neki roditelji te jadne dece odlučili su da miniraju svaki pokušaj da dođemo do istine. Ko se pobuni, protiv njih, čeka ga linč. Na mrežama ili u medijima. Izgleda kao da su samo oni nekoga izgubili, pa su postali nedodirljivi.”

Da li stvarno novinarka ili bilo ko drugi u ovoj državi misli da je istina o okolnostima ovog stravičnog masakra važnija njoj ili bilo kom članu anketnog odbora od nas roditelja? Ko to od nas, roditelja ubijene dece poziva bilo koga na linč? Molim autorku i urednika koji je odobrio ovu objavu, krijući se iza disklejmera na kraju teksta, za konkretne primere, jer ako dozvoljavate da se objave takve tvrdnje morate pruziti i dokaze o istom, ako ne nama direktno na sudu sigurno. U protivnom, kakva je razlika između vas i bilo kog tabloida? Mi roditelji ubijene dece smo jasno izneli stav da nismo za ukidanje Anketnog odbora već smatramo da u ovoj fazi istrage to nije dobar trenutak i može narušiti samu istragu. Tužilaštvo treba da vodi ovaj slučaj, a ne Anketni odbor. Tu molbu smo potkrepili konkretnom argumentacijom ali nisam primetila da je bilo koji medij to preneo. Da li je novinarka pre nego što nas je nazvala tamo nekim roditeljima te jadne dece uopšte pročitala našu molbu ali i ovlašćenja Anketnog odbora pre nego što se latila pera i tako nas izvređala? Očigledno nije.

Citiram dalje: "Da li je klinac zaslužio doživotnu kaznu? I da li su kazne jedini način prevencije zločina?” Autorka teksta hladnokrvnog ubicu devetoro dece uzrasta od 11 do 13 godina i Dragana naziva klincem i zgražava se mogućnošću da on doživotno ostane zatvoren. Šta treba, da ga pustimo pa da ponovi zločin, sledeći put sa mnogo više žrtava..?? Da li mi stvarno sada dovodimo u pitanje da li takav monstrum treba da bude pušten, bude nam komšija i nastavi da ide u školu kao da se ništa nije dogodilo? Da li bi autorka živela u istoj zgradi sa masovnim ubicom ili poslala svoje najdraže u istu školu sa njim?.. O praksi u Americi kao neko ko je godinama tamo živeo neću ni da polemišem ali autorka očigledno nema ni najmanju ideju kako se ovakvi stravični događaji tamo rešavaju.

Za dalje citiranje nemam snage..

Jedino sto želim jeste da ovim putem pitam sve ove stručnjake opšte prakse, koji sede udobno zavaljeni u svoje fotelje i misle da je njihovo mišljenje bitno: Zašto nam ovo radite? Umesto da nas, roditelje ubijene dece i Dragana ostavite na miru da tugujemo uz bol za koju se nadam da niko od vas nikada neće osetiti, vi nas na dnevnom nivou targetirate kao potpune diletante i jako loše ljude. To nas sve jako povređuje i dovodi do stanja kada bol više ne može da se izdrži.

Što se tiče Anketnog odbora, sudski slučaj pogibije rudara od prošle godine još nije dobio epilog, uz stalnu molbu advokata da se formira Anketni odbor i utvde okolnosti ove tragedije. Zašto se to još nije desilo, evo nek nam autorka kaže sta ona smatra."

Njena ćerka, inače, nije bila iz odeljenja dečaka ubice već je bila učenica petog razreda koja je u trenutku pucnjave bila na mestu za dežurne učenike.

Autor: