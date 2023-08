AVION KOJI SE SRUŠIO U BATAJNICI IZGOREO POTPUNO: Pilot je na mestu ostao mrtav! Sumnja se da je Aleksandar pokušao da uradi OVO

Nakon što se danas oko podneva u njivi u Batajnici srušio ultralaki avion kojim je pilotirao Aleksandar Arsić (70), pokrenuta je istraga koja će utvrditi kako je tačno došlo do ove teške nesreće.

Na mestu je, kako smo već pisali, poginuo pilot Aleksandar Arsić, a njegovo telo poslato je na obdukciju.

Na mestu nesreće, ljudi koji su se zatekli u blizini mesta pada civilnog aviona, čuli su brujanje i neki neobičan zvuk, a onda su iz njive ugledali dim. U prvi mah nisu znali šta se dogodilo, a neki su pomislili da se zapalio kukurz. Nažalost, ubrzo je postalo jasno da se srušila letilica.

- Delovi aviona rasuli su se na više strana. Na jednom mestu među kukuruzom nađeno je otpalo krilo, a pojedini delovi bili su 500 metara dalje - ispričali su nam očevici.

Kako se može videti na fotografijama olupine aviona, on je potpuno izgoreo. Vidi se garež i istopljeni delovi, a od letelice gotovo ništa nije ostalo.

- Nažalost, pilot nije imao šanse da preživi - rekao nam je izvor i dodao da je Arsić i ranije danas leteo.

To je potvrdio i Dragan Kerečki, koji ima imanje u blizini mesta nesreće i koji je lično poznavao nastradalog čoveka koji je poleteo sa aerodroma "13. maj" u Zemun polju.

Krhotine i delovi srušenog aviona:

- Pozdravio sam ga oko 9 sati jutros. Išao je nisko i on mi je uzvratio jer se pozdravljam s njim i inače. Posle sam otišao i kasnije sam video dim iz kukuruzišta, ali sam pomislio da neko pali kukuruz, jer to u to vreme inače čine. Međutim, kasnije sam saznao šta se dogodilo i baš mi je krivo zbog tog čoveka. Video sam na nekih 500 metara udaljenosti deo aviona - ispričao je Kerečki.

Podsetimo, olupina srušenog aviona locirana je na nepristupačnom terenu zhvaljujući helikopteru MUP Srbije, koji je angažovan odmah po saznanju da se dogodila ova nesreća.

- Pilot je uspeo da da znak da su mu otkazale komande. Deluje kao da je pokušao da prizemlji letelicu, ali nije uspeo. Istraga će pokazati šta se konkretno desilo i šta je dovelo do pada - objašnjava nam sagovornik.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, bila je prisutna i vatrogasna ekipa, kao i ekipa Hitne pomoći, a na mesto tragedije došao je i sin Aleksandra Arsića, koji je kratko novinarima potvrdio da je poginuo njegov otac.

Autor: