OSVETIO SAM SINA I SAD MOGU DA UMREM: Stojan 14 godina čekao KRVNU OSVETU

Nakon 14 godina od smrti svog sina na gradilištu 2002. godine Stojan Stojanović (69) je u junu 2016. u Požarevcu zbog krvne osvete ubio Dragana Stepića (57) koji je radio kao nadzornik u vreme kada se dogodila nesreća sa njegovim sinom Jovicom.

Naime, Jovica je bio radnik Stepićeve firme kada je stradao pre 19 godina na gradilištu u selu Zabrežje. Jovica je tog kobnog 18. juna 2002. godine sišao u jamu na dubini od pet metara - iako nije imao šlem niti su bili postavljeni podupirači. Na njega se tada obrušila zemlja i kamena ploča i Jovica, koji je tada imao 33 godine, poginuo je na licu mesta.

"Stojan nije mogao da prežali sinovljevu smrt. Udaljio se od svih. Počeo je i da pije. Da sam znala da će Stojan ubiti Dragana, Draganu bih rekla da se skloni", pričala je nakon zločina njegova Stojanova supruga Divna.

"Srela sam muža na ulici, neposredno pre ubistva. On je godinama govorio da će to da uradi, ali nisam verovala da će zaista to da učini. Stojan je stalno krivio Dragana za Jovičinu smrt. Našeg Jovicu je zatrpala zemlja, Stojan je smatrao da je Dragan kriv za to i nikada mu nije oprostio", isticala je ona.

Ona je smatrala da do tragedije ne bi došlo da je Dragan u bilo kom trenutku makar izjavio saučešće porodici: "Nekoliko puta je Stojan sreo Dragana u Požarevcu. Pokušao je da s njim razgovara o našoj tragediji, zloj sudbini, ali bezuspešno", rekla je ona tada.

Stepićeva privatna firma izvodila je radove na gradilištu u Jugovićevoj ulici u Požarevcu. Stojan je prišao Stepiću i bez reči ispalio metak u njega. Teško ranjeni vlasnik firme je odvezen u požarevačku bolnicu gde je preminuo, a napadač se mirno predao policiji.

"Osvetio sam mog sina Jovicu i sad mogu mirno da umrem, ali sa nama će na onaj svet i Dragan Stepić, zbog kojeg je moj sin nastradao", navodno je rekao Stojan policajcima nakon što je Stepiću ispalio hitac iz pištolja u stomak.

U policiji se pojavio potpuno smiren i hladan nakon izvršenog zločina.

"Došao je u policiju, predao pištolj, prijavio se da je ubio čoveka i da sad mogu da rade sa njim šta hoće 'jer je pravda konačno zadovoljena'", rekao je tada izvor blizak istrazi.

Posle nesreće 2002. u kojoj je na gradilištu poginuo Stojanov sin, Dragan Stepić osuđen je uslovno na šest meseci zatvora kao odgovorno lice, s obzirom na to da "Preduzeće za puteve“ ne izvodi radove preko jednog metra dubine, a rupa u kojoj je stradao mladić bila je duboka tri metra. Stojan je inače proveo šest meseci u zatvoru zbog pretnji Stepiću koji je iza sebe ostavio suprugu i četvoro dece.

